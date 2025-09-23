Рекорды премии «Звезда Театрала» объяснили ростом популярности театров
Театральные залы переполнены, зрители активизировались, чтобы продвинуть любимые театры в победители, заявил НСН президент премии Валерий Яков.
Рекордное число номинантов, а также пользователей, проголосовавших за выход в шорт-лист премии «Звезда театрала» учредитель и президент премии Валерий Яков в беседе с НСН объяснил ростом интереса россиян к театру, а также активностью зрителей.
В шорт-лист Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» вошло 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования. В лонг-листе было заявлено 195 номинантов в 19 групповых и персональных номинациях. В голосовании приняли участие более 86 тысяч пользователей. Организаторы отмечают рекорд и по числу номинантов, и по количеству проголосовавших. За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», на этот раз поборются лишь столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова).
«Театральные залы переполнены, мы это видим. Театры становятся все более популярны, любимы у публики. Зрители активно поддерживают свои театры, таким конкретным образом они хотят выразить свою благодарность театрам и номинировать их на свою зрительскую награду», - заявил Яков.
Этим учредитель премии и объяснил рекордное число пользователей, проголосовавших по лонг-листу, а то, что в финале поборются только постановки московских театров – известностью режиссеров и активностью столичных театралов.
«В прошлом году по лонг-листу проголосовали более 50 тысяч, произошла довольно серьезная прибавка зрительских голосов. Это говорит о том, что публика становится активнее, с одной стороны, а с другой - более доброжелательней, эмпатичней. Им хочется выразить свои эмоции таким образом, чтобы потом прийти 15 декабря на церемонию в Театре Вахтангова. Кроме этого, не очень снижается участие и зарубежных зрителей, потому что у нас есть номинация «Лучший зарубежный театр», поэтому зарубежные зрители добавляют голосующую аудиторию. То, что московские театры собрали большее количество голосов, объяснимо тем, что это театры и с залами большими, и много известных режиссеров ставят в Москве. И потом фестиваль «Театральный бульвар» всколыхнул интерес к театру, московские зрители активизировались», - рассказал учредитель и президент «Звезды театрала».
Организаторам премии ежегодно приходится бороться с накрутками голосов для получения более объективных результатов голосования, отметил Яков.
«Они, к сожалению, существуют уже не первый год, поэтому нашим техническим службам приходится брать 2-4 дня для того, чтобы очищать от этих накруток, от всевозможных ботов. Но, с другой стороны, нас это также радует, потому что это значит, что премия небезразлична и театрам, и зрителям, и они таким образом пытаются использовать все технические возможности для того, чтобы получить шанс на победу. Но, насколько возможно, мы это отслеживаем и стараемся все очищать для того, чтобы все-таки результаты голосования были более справедливые», - добавил Яков.
Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Решение зрительского жюри озвучат 15 декабря со сцены Театра им. Вахтангова, где состоится торжественная церемония награждения.
В июне 2025 года сразу два спектакля стали победителями 34-й московской театральной премии «Хрустальная Турандот». Лучшими назвали постановки «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр имени Вахтангова) и «Тартюф» Евгения Писарева (Театр наций).
