Рекордное число номинантов, а также пользователей, проголосовавших за выход в шорт-лист премии «Звезда театрала» учредитель и президент премии Валерий Яков в беседе с НСН объяснил ростом интереса россиян к театру, а также активностью зрителей.

В шорт-лист Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» вошло 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования. В лонг-листе было заявлено 195 номинантов в 19 групповых и персональных номинациях. В голосовании приняли участие более 86 тысяч пользователей. Организаторы отмечают рекорд и по числу номинантов, и по количеству проголосовавших. За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», на этот раз поборются лишь столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова).

«Театральные залы переполнены, мы это видим. Театры становятся все более популярны, любимы у публики. Зрители активно поддерживают свои театры, таким конкретным образом они хотят выразить свою благодарность театрам и номинировать их на свою зрительскую награду», - заявил Яков.

Этим учредитель премии и объяснил рекордное число пользователей, проголосовавших по лонг-листу, а то, что в финале поборются только постановки московских театров – известностью режиссеров и активностью столичных театралов.