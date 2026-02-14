Россияне смогут заселяться в гостиницу с помощью мессенджера Max

Россияне смогут заселяться в гостиницы, предъявляя паспортные данные через платформу Max. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Парламентарий напомнила, что правительство утвердило правила предоставления гостиничных услуг.

«С 1 марта... для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через мессенджер Max», - рассказала Стенякина в беседе с РИА Новости.

Кроме того, с 1 апреля станет возможным заселение с помощью мобильного приложения «Госуслуги».

Как отметила депутат, Мах запустил в пилотном режиме возможность создавать «цифровой ID» - электронную версию документа, удостоверяющего личность. В нем содержатся имя, паспортные данные, сведения об ИНН и СНИЛС, место регистрации, биометрия.

Ранее стало известно, что с 1 марта российские гостиницы должны будут возвращать предоплату при отмене брони до дня заезда в полном объеме.

