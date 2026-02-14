В Хабаровском крае пять человек погибли при пожаре
14 февраля 202605:26
Пять человек погибли в результате пожара в Хабаровском крае. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в деревянном частном доме в поселке Кукан, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К тушению огня привлекли восемь человек и две единицы техники.
«При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырех детей», - отметили в МЧС.
Ведомство уточнило, что трое из них несовершеннолетние.
Ранее ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы.
