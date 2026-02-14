В Хабаровском крае пять человек погибли при пожаре

Пять человек погибли в результате пожара в Хабаровском крае. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревянном частном доме в поселке Кукан, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К тушению огня привлекли восемь человек и две единицы техники.

«При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четырех детей», - отметили в МЧС.

Ведомство уточнило, что трое из них несовершеннолетние.

Ранее ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в Гороховском переулке в центре Москвы.

