Песков заявил, что с 2014 года началась новая эпоха
Новую эпоху в истории можно отмерять после 2014 года, когда «поменялось все», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью «НЬЮМ ТАСС».
Представитель Кремля напомнил о событиях в Европе и роли Запада в перевороте на Украине в 2014 году. По словам Пескова, тогда был «пройден рубикон» и началась новая реальность, потребовавшая решительных действий.
«И наш президент принял соответствующее решение, которое потребовало от нас... смены концептуальных подходов к тем, кого мы раньше считали нашими партнерами. Которое потребовало... большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции», - объяснил пресс-секретарь.
Как отметил Песков, он не знает, каким словом можно назвать это время, и призвал подождать и «отдалиться от этого, тогда будет больше видна картина». Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас «однозначно» время героев.
Ранее Песков выразил уверенность, что зарубежные бренды будут возвращаться в Россию по мере того, как будет ослабевать политизированное давление западного руководства.
