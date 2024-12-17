Театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве

Лучшим режиссером минувшего сезона был выбран Иван Поповски за спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре им. Вахтангова. Лучшими ролями театральных актрисы и актера в кино стали работы Виктории Исаковой в фильме «Сто лет тому вперед» и Тихона Жизневского в картине «Майор Гром: Игра».

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса». Она спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем. Среди них – «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки» и Московский художественный бассейн «Чайка», передает «Радиоточка НСН».

