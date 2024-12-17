Театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве
Главную театральную зрительскую премию России «Звезда театрала» вручили в Москве. Итоги финального этапа интернет-голосования подвели 16 декабря в Театре имени Вахтангова.
Зрительское жюри признало Лучшей женской ролью в театральном сезоне 2023/24 актерскую работу Евгении Крегжде в спектакле по произведению Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» (Театр им. Вахтангова), в котором актриса сыграла Марину. За лучшую мужскую роль наградили Игоря Верника – он примерил на себя образ Арбенина в постановке «Маскарад с закрытыми глазами» (МХТ им. Чехова).
Лучшим режиссером минувшего сезона был выбран Иван Поповски за спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре им. Вахтангова. Лучшими ролями театральных актрисы и актера в кино стали работы Виктории Исаковой в фильме «Сто лет тому вперед» и Тихона Жизневского в картине «Майор Гром: Игра».
Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса». Она спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем. Среди них – «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки» и Московский художественный бассейн «Чайка», передает «Радиоточка НСН».
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