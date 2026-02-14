Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США

Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, два человека погибли Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Казани Сенатор Клишас допустил полную блокировку Telegram в России Депутат Свинцов предложил запретить строительство квартир-студий Подросткам безопасно проводить в гаджетах не более двух часов в день