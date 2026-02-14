Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США

Смена власти в Иране была бы для США лучшим вариантом развития событий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Давит и вынуждает: Что нужно Трампу от Ирана

«Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти», - рассказал журналистам глава Белого дома.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН заявила, что Вашингтону хочется сменить власть в Иране, а Тегерану необходимы гарантии мира и отмена санкций. В связи с этим переговоры между сторонами возможны только по некоторым проблемам.

