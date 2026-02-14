Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США
14 февраля 202602:43
Смена власти в Иране была бы для США лучшим вариантом развития событий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти», - рассказал журналистам глава Белого дома.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН заявила, что Вашингтону хочется сменить власть в Иране, а Тегерану необходимы гарантии мира и отмена санкций. В связи с этим переговоры между сторонами возможны только по некоторым проблемам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США
- Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России с 2022 года
- На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ
- Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде
- Стубб заявил, что Россия якобы стратегически проиграла на Украине
- Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти
- Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве
- СМИ: Рубио не пришел на встречу с лидерами ЕС по Украине в Мюнхене
- Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
- Медведев назвал Мерца «бесом» после слов об усилении армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru