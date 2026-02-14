На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ

Пожар произошел на одном из складов на территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» на Кубе. Об этом сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны в соцсети X.

Как отметили в ведомстве, возгорание на объекте в Гаване взяли под контроль.

«Причины устанавливаются», - подчеркнуло министерство.

Информации о пострадавших или нанесенном в результате ЧП ущербе не приводится.

Ранее СМИ сообщили, что США, объявившие нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки топлива на остров для гуманитарных целей.

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
