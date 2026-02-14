На Кубе произошло возгорание на складе НПЗ
14 февраля 202601:54
Пожар произошел на одном из складов на территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» на Кубе. Об этом сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны в соцсети X.
Как отметили в ведомстве, возгорание на объекте в Гаване взяли под контроль.
«Причины устанавливаются», - подчеркнуло министерство.
Информации о пострадавших или нанесенном в результате ЧП ущербе не приводится.
Ранее СМИ сообщили, что США, объявившие нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки топлива на остров для гуманитарных целей.
