От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
Любители театра из США заняли второе место среди проголосовавших, при этом в Москву приехали представители театров из Кипра и Испании, сказал Валерий Яков.
Премия «Звезда Театрала» в 2025 году установила рекорд по количеству проголосовавших, при этом к ней проявили большой интерес в США и других странах, сообщил учредитель и президент этой премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
В Театре Вахтангова 15 декабря вечером проходит церемония награждения премии «Звезда Театрала»-2025, на которой присутствует специальный корреспондент НСН. Яков рассказал о международном резонансе премии.
«В этом году в голосовании приняло участие рекордное число зрителей – более 187 тысяч человек. Это представители более 60 стран, правда, стран в голосовании по понятным причинам стало меньше. В основном голосовали из России, на втором месте США, потом Киргизия, Таиланд, Сербия и так далее. Такой разношерстный список стран говорит о том, что русский театр любят везде. Мало того, в номинации "Лучший русский театр" приехали все три номинанта - из Киргизии, Кипра и Испании», - сказал учредитель премии.
Он также указал на нововведения этого года.
«Мы впервые добавили несколько персональных номинаций и не ошиблись, потому что самое активное голосование шло как раз в персональных номинациях. Мы добавили актрису и актеров в музыкальных спектаклях, актрису и актеров в детских спектаклях и лучшего художника. Это было правильное решение, потому что зритель, конечно, идет на актеров, режиссеров и на хорошие работы. Кроме того, у нас две специальные номинации, одну из которых мы включили в церемонию в самый последний момент. Первая номинация – это лучший театральный проект, посвященный 80-летию Победы, но после "Театрального бульвара" в Москве нас завалили звонками и просьбами зрителей как-то отметить этот фестиваль, потому что это было уникальное событие», - заключил собеседник НСН.
В конце ноября национальная театральная премия «Золотая маска» объяыила номинантов по итогам сезона 2024-25. Вице-президент «Золотой Маски» и директор Театра Вахтангова Кирилл Крок объяснил тогда «Вешалке Синтина», сколько спектаклей получат премию, и как их выбирали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
- Мерц сообщил о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности
- Россиянам напомнили, какой новогодний подарок могут признать взяткой
- Красные лошадки: Когда наступит ажиотаж с новогодними подарками
- Расстрел евреев в Австралии назвали потрясением для всего человечества
- Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине
- Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили
- Россиян предупредили о снижении январского аванса в 2026 году
- Продавцам недвижимости предложили проходить экспертизу в институте Сербского
- Автоюрист объяснил, как действовать при бегстве водителя с места ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru