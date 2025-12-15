Премия «Звезда Театрала» в 2025 году установила рекорд по количеству проголосовавших, при этом к ней проявили большой интерес в США и других странах, сообщил учредитель и президент этой премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

В Театре Вахтангова 15 декабря вечером проходит церемония награждения премии «Звезда Театрала»-2025, на которой присутствует специальный корреспондент НСН. Яков рассказал о международном резонансе премии.