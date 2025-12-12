Что дают театру «эффективные менеджеры» и непредсказуемые частники

1

Санкт-Петербург встречает в эти дни фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад», в Москве в середине декабря прошел Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор «Ленкома Марка Захарова» и «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов и критик Николай Песочинский взвесили плюсы и минусы разных театральных и директорских моделей.

***

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Петербурге проходит традиционный, уже 32-й фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад». В этом году он объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Великого Новгорода, Уфы, Рязани и даже Кыргызстана.

Театральный критик из северной столицы Николай Песочинский объяснил, почему так важны «непредсказуемые» театры, указав в этой связи на знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Раньше «Рождественский парад» назывался смотром театров-студий и негосударственных театров, то есть это студийного типа коллективы, которые в значительной степени являются экспериментальными. Такие театры бывают для детей, каких-то оригинальных жанров, классические, театры кукол и так далее. Их около сотни в Петербурге. Они невероятно важны, потому что в любом городе, который хочет считать себя театральной столицей, кроме стабильных и более-менее предсказуемых коллективов должно быть очень много разных исканий. Это было характерно для Петербурга начала ХХ века, когда было огромное количество маленьких театров, кабаре, пантомимы. Великий Всеволод Мейерхольд был режиссером Императорских театров и ставил в Мариинском и в Александринском театрах, а под псевдонимом он сделал чуть ли не 10 постановок в этих маленьких экспериментальных группах. Без этого не может быть будущего театра. Театр рождается в маленьких экспериментальных группах, это всегда очень интересно зрителям, которые интересуются нестандартным и непредсказуемым театром. Эти площадки всегда полные».

М.СИНТИН: «Очень важно, что в Санкт-Петербурге существует такой фестиваль, в рамках которого проходят также и обсуждения просмотренных спектаклей. Посетив несколько представлений «Рождественского парада», может сложиться понимание, в какую сторону сейчас развивается русский театр. Жаль, что в Москве с её многомиллионным населением всё ещё не так много частных театров, нет и фестиваля подобному тому, что проходит каждый год в декабре в Петербурге».

