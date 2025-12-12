Что дают театру «эффективные менеджеры» и непредсказуемые частники
Кирилл Крок призвал театры не ждать «падающих с неба» режиссеров и худруков, Дмитрий Берестов назвал маяками своих художественных руководителей, а Николай Песочинский напомнил, что делал под псевдонимом Мейерхольд.
«Частный» Петербург: император и эксперименты
Санкт-Петербург встречает в эти дни фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад», в Москве в середине декабря прошел Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор «Ленкома Марка Захарова» и «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов и критик Николай Песочинский взвесили плюсы и минусы разных театральных и директорских моделей.
***
В преддверии новогодних и рождественских праздников в Петербурге проходит традиционный, уже 32-й фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад». В этом году он объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Великого Новгорода, Уфы, Рязани и даже Кыргызстана.
Театральный критик из северной столицы Николай Песочинский объяснил, почему так важны «непредсказуемые» театры, указав в этой связи на знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Раньше «Рождественский парад» назывался смотром театров-студий и негосударственных театров, то есть это студийного типа коллективы, которые в значительной степени являются экспериментальными. Такие театры бывают для детей, каких-то оригинальных жанров, классические, театры кукол и так далее. Их около сотни в Петербурге. Они невероятно важны, потому что в любом городе, который хочет считать себя театральной столицей, кроме стабильных и более-менее предсказуемых коллективов должно быть очень много разных исканий. Это было характерно для Петербурга начала ХХ века, когда было огромное количество маленьких театров, кабаре, пантомимы. Великий Всеволод Мейерхольд был режиссером Императорских театров и ставил в Мариинском и в Александринском театрах, а под псевдонимом он сделал чуть ли не 10 постановок в этих маленьких экспериментальных группах. Без этого не может быть будущего театра. Театр рождается в маленьких экспериментальных группах, это всегда очень интересно зрителям, которые интересуются нестандартным и непредсказуемым театром. Эти площадки всегда полные».
М.СИНТИН: «Очень важно, что в Санкт-Петербурге существует такой фестиваль, в рамках которого проходят также и обсуждения просмотренных спектаклей. Посетив несколько представлений «Рождественского парада», может сложиться понимание, в какую сторону сейчас развивается русский театр. Жаль, что в Москве с её многомиллионным населением всё ещё не так много частных театров, нет и фестиваля подобному тому, что проходит каждый год в декабре в Петербурге».
Московские «менеджеры»: парадоксы и маяки
В столице пока нет отдельного фестиваля для частных театров, зато в Москве есть единственный в своем роде Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров. Пятый ВФТМ прошел за пять дней декабря, на нем представители различных государственных театров делились собственными историями и моделями успеха.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок объяснил, в чем проблема назначения «эффективных менеджеров».
К.КРОК: «Многие театры в России ищут, надеются и ждут, что на них «свалится» с неба худрук или главный режиссёр, способный повести за собой творческий коллектив. Для них это стало бы огромным счастьем. Возникает парадоксальная ситуация: творческого лидера нет, а на должность директора назначают того, кто должен, по плану учредителя, стать «эффективным менеджером». Но сразу после назначения выясняется, что «эффективный менеджер» не знает театрального хозяйства: не знает, что такое падуга, кулиса, задник, и главное — не хочет этому учиться. Желание царствовать есть, а желания учиться нет. Отсюда и известные случаи, когда директор не принимает уважаемого, заслуженного артиста, намного старше его, только потому, что артист пришёл в неприёмный день. Что такое профессия директора театра сегодня? Директор — это не просто распорядитель бюджета. Директор в нынешних условиях должен быть театральным универсалом: менеджером, продюсером, финансистом, психологом. От широты его знаний и понимания театра зависит судьба всего творческого коллектива».
М.СИНТИН: «Всё, о чем говорит Кирилл Крок, правильно, но на место руководителя театра не должны приходить случайные люди, которые не знают, что такое кулиса и где находится задник. Сама система должна отсеивать их, что происходит далеко не всегда. В этом, на мой взгляд, заключается основная проблема. К счастью, в основной массе директора хорошо знают и любят театры, которыми руководят. Хотя и вспоминается случай, как в одном из провинциальных театров директором назначили женщину предпенсионного возраста, которая до этого всю свою жизнь проработала в военкомате. Вступив в должность, первым делом она срезала зарплаты актерам, желая показать экономию средств. Нужно создать систему, которая была бы барьером для подобного рода управленцев».
В театре Вахтангова есть директор Кирилл Крок и главный режиссер Антон Шульев, но нет художественного руководителя. При этом в «Ленкоме Марка Захарова» другая модель.
Директор «Ленкома» и «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов объяснил, как совмещает руководство двумя театрами и делит роли с двумя худруками.
Д.БЕРЕСТОВ: «Я родом из Театра сатиры, где прошел путь от монтировщика сцены до главного администратора, был и рабочим по обслуживанию и ремонту здания, и реквизитором, и мебельщиком, и монтировщиком. Мне очень легко находить общий язык с цехами, с простыми работниками театра, и они ко мне тянутся, потому что мы говорим на одном языке. Совмещать удается. У нас в этом отношении имеется план, по которому мы работаем вместе с командами театра «Ленком Марка Захарова» и с командами Московского театра «На Юго-Западе». С Владимиром Панковым мы работаем в хорошем тандеме, но раскрою секрет: у нас спектакль рождается только тогда, когда совпадает и творчество, и экономика. Мне повезло в том отношении, что у меня есть два художественных руководителя - и в театре «На Юго-Западе», и в «Ленкоме». Оба - талантливые люди, по-настоящему творческие, с большим творческим потенциалом. Эти люди и определяют творческое направление, это наши маяки, за которыми мы следуем. Моя же задача как директора – обеспечивать все творческие потребности, создавать условия для выпуска спектаклей. У нас двуначалие, и мы с худруками это понимаем. Художественный руководитель отвечает за творческое направление театра, а я за обеспечение».
М.СИНТИН: «Дмитрий Берестов - пример эффективного директора, которому поручили руководить сразу двумя театрами. Этот случай доказывает, что менеджеров не надо искать на стороне, пристраивая какого-то чиновника, который не знает и не хочет знать, что такое театр, а следует обратить внимание на тех, кто своей работой внутри театрального коллектива доказал свой профессионализм, свою преданность театральному искусству, кто сумел проявить свои организаторские способности, кто знает, как работает театр, как он устроен. В свое время Олег Табаков стал директором «Современника», не имея управленческого опыта или специального образования, но он отлично знал, как всё устроено, знал, что нужно худруку, актерам, сотрудникам цехов. Он стал примером эффективного театрального менеджера, будучи человеком театра».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
