«Возобновили переговоры»: Вернется ли Голливуд в онлайн-кинотеатры РФ
При этом представители рынка в качестве одной из сложностей для возвращения Голливуда в Россию называют проблемы с платежами.
После проведения продуктивных переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии, многие иностранные компании, ушедшие из РФ из-за начала спецоперации, заговорили о возможном возвращении. Речь идет о производителях одежды, продуктов и даже о зарубежных артистах. При этом вернуться в Россию могут и иностранные фильмы, многие из которых, в том числе удалили из российских онлайн-кинотеатров на фоне СВО.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОЛЛИВУДА?
Накануне стало известно, что часть российских онлайн-кинотеатров возобновила переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения зарубежных библиотек и доступа к премьерным проектам.
«У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции. Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации», - приводит РБК слова PR-директора онлайн-кинотеатра «Okko» Артема Саргсяна.
При этом в качестве основных препятствий участники рынка называют проблемы с платежами. Так, один из собеседников издания подтвердил факт возобновления коммуникации с американскими киностудиями, но отметил, что возвращение их библиотек будет возможно после устранения «экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства».
В свою очередь директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц в интервью НСН рассказал, что российские платформы не будут отказываться от голливудского контента, даже несмотря на то, что по итогам 2024 года 87% подписчиков смотрели отечественные проекты.
«По итогам 2024 года 87% наших подписчиков смотрели российский контент. Мы видим, что эти же пользователи смотрят и иностранный контент. Из 95 тысяч единиц контента на фильмы и сериалы производства Великобритании и Голливуда приходится 12 тысяч единиц. Есть риск, что, когда пользователи не находят нужный контент на легальных площадках, они "добирают" смотрение зарубежного контента на пиратских ресурсах. Поэтому для рынка в целом, конечно, ценно иметь в библиотеке фильмы и сериалы разных стран. За последние несколько лет регулярно удавалось договариваться с партнерами о показе иностранных новинок. В прошлых сезонах выходили "Джон Уик", "Субстанция", фильмы Гая Ричи и другие. Также поддерживалась связь с теми партнерами, кто принял решение временно приостановить продажу прав в Россию. При этом мы постоянно выступали принципиально против использования иностранного контента без разрешения правообладателей. Уверен, что российский рынок остается очень интересным для иностранных правообладателей и, как только у них появится возможность, мы снова сможем заключать сделки», - подчеркнул он.
В марте 2022 года после начала СВО пятерка крупнейших голливудских киностудий — «Disney», «Warner Bros», «Sony Pictures», «Paramount» и «Universal» приостановили показ своих фильмов на российском рынке. Некоторые из них в том числе расторгли контракты на предоставление своих библиотек онлайн-кинотеатрам и телеканалам. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны картины «1+1», «Властелин колец», «Маска» и другие. Сервисы также потеряли права на показ франшиз «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Один дома», кинокомиксов Marvel и DC.
К концу 2022 года большинство онлайн-кинотеатров, в том числе «Иви», «Okko» и «Кинопоиск», впервые за все время существования показали отрицательную динамику по объему доступных проектов. Известно, что глубина падения у разных платформ составила от 5% до 42%. Позже уход голливудских фильмов отечественные платформы попытались заменить закупкой корейского, турецкого и индийского контента, а также собственными оригинальными проектами.
БИТВА ЗА ЗРИТЕЛЯ
При этом в битве за зрителя российские онлайн-кинотеатры используют и другие средства. Например, в начале февраля сообщалось, что платформа «Wink» в первом квартале 2025-го собирается попробовать публиковать нишевый блогерский контент. «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сервиса Антона Володькина писал, что авторы будут получать более половины дохода площадки от рекламы при размещении роликов, что позволит компании дополнительно монетизировать контент, так как видео блогеров не будут входить в подписку.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН подчеркнул, что эксклюзивный контент блогеров помог бы онлайн-кинотеатрам в битве за аудиторию, которую они проигрывают на фоне распространения пиратского контента.
«Сегодня формально пиратство контента запрещено, но люди просто так не идут на такие отечественные площадки, как "VK Видео" и "Rutube", и приходится как-то повышать трафик. В контексте пиратского контента приложения "Rutube" и "VK Видео" гораздо удобнее сайтов с рекламой. При этом возникает вопрос: "Зачем мне онлайн-кинотеатры, если все фильмы и сериалы теперь есть на "Rutube" и на "VK"?" Эта ситуация крайне странная. Онлайн-кинотеатры держатся за счет эксклюзивных сериалов. Если к этому добавятся эксклюзивные ролики от блогеров, возможно какое-то количество зрителей это перетащит», - сказал он.
Ранее PR-директор онлайн-кинотеатра «Okko» Артем Саргсян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения, по его словам, обсуждать пока рано.
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