«Возобновили переговоры»: Вернется ли Голливуд в онлайн-кинотеатры РФ

В свою очередь директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц в интервью НСН рассказал, что российские платформы не будут отказываться от голливудского контента, даже несмотря на то, что по итогам 2024 года 87% подписчиков смотрели отечественные проекты.

«По итогам 2024 года 87% наших подписчиков смотрели российский контент. Мы видим, что эти же пользователи смотрят и иностранный контент. Из 95 тысяч единиц контента на фильмы и сериалы производства Великобритании и Голливуда приходится 12 тысяч единиц. Есть риск, что, когда пользователи не находят нужный контент на легальных площадках, они "добирают" смотрение зарубежного контента на пиратских ресурсах. Поэтому для рынка в целом, конечно, ценно иметь в библиотеке фильмы и сериалы разных стран. За последние несколько лет регулярно удавалось договариваться с партнерами о показе иностранных новинок. В прошлых сезонах выходили "Джон Уик", "Субстанция", фильмы Гая Ричи и другие. Также поддерживалась связь с теми партнерами, кто принял решение временно приостановить продажу прав в Россию. При этом мы постоянно выступали принципиально против использования иностранного контента без разрешения правообладателей. Уверен, что российский рынок остается очень интересным для иностранных правообладателей и, как только у них появится возможность, мы снова сможем заключать сделки», - подчеркнул он.