«Артисты – не Coca-Cola!»: Вернет ли в Россию зарубежных звезд риторика Трампа
Эдуард Ратников назвал санкции главным препятствием возвращения в Россию зарубежных звезд, Евгений Финкельштейн призвал не сравнивать артистов с брендами, а Владимир Зубицкий указал на «маленьких итальянцев».
Топовые зарубежные артисты могут начать возвращаться к концертам в России в случае снятия санкций, однако пока потепление отношений между РФ и США не дало «музыкальный эффект», объяснили НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, руководитель корпорации PMI Евгений Финкельштейн и заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Москву группы Metallica и U2.
На фоне начавшегося диалога между Россией и США и новой риторики главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к украинскому конфликту начались разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов — от автомобилей до одежды. Ратников считает, что главное препятствие к возвращению музыкантов – это антироссийские санкции.
«Наша концертная индустрия не против вернуть на рынок международный сегмент, но пока условия для этого неблагоприятные. В Америке и Европе на законодательном уровне введены санкции. Если кто-то из артистов начинает вести диалог с подсанкционной стороной, принимать деньги, обсуждать работу и взаимоотношения, то это нарушение закона о санкциях. Тогда они рискуют получить «откучение» себя от всех западных территорий, там они работать не смогут. Поэтому все действуют очень осторожно и ждут, когда санкционные пакеты и законы будут сняты. Только тогда они начнут обсуждать возвращение на российский рынок. Будем надеяться, что это случится в обозримом будущем, как минимум, до конца 2025 года», - сказал глава TCI.
По его мнению, большинство артистов опасаются делать заявления, подобные словам лидер группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето о российских фанатах.
«Многие артисты любят Россию и российскую публику. Сейчас мы слышим абстрактные заявления о том, что хотят вернуться Coca-Cola, Zara или еще какие-то бренды. Артисты тоже хотят вернуться и ждут благоприятных условий. Заявлять об этом они, конечно, пока опасаются. Это могут быть какие-то эмоциональные заявления. Джаред Лето сделал свое эмоциональное заявление в надежде, что в ближайшем будущем пакеты снимут, но большинство артистов боятся делать эмоциональные заявления», - отметил Ратников.
По словам, Евгения Финкельштейна, артисты не такие «подвижные», как бренды, но переговоры ведутся.
«Конечно, ведутся переговоры о концертах, все ждут окончания военных действий. Как только закончится, СВО, я уверен, что будет стоять очередь. Артисты не такие подвижные, как бренды, на то они и артисты», - разъяснил глава PMI.
Со своей стороны, Владимир Зубицкий сказал, что с большими артистами переговоров пока нет.
«То что сейчас обсуждают возвращение брендов – это очень хорошо, но пока никакие бренды не вернулись. Что касается больших зарубежных артистов, на сегодняшний день нет никаких переговоров, по крайней мере, у нашей компании. Те артисты, которые приезжали, какие-то итальянцы или другие маленькие артисты, они и будут приезжать. А нормальные большие артисты, которые собирают стадионы и дворцы спорта, пока нет. Пока не будет решен главный вопрос. Должна закончиться специальная военная операция и должны быть сняты санкции. После этого, возможно, артисты поедут в Россию», - заключил советник президента компании «Артлайф».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее говорил «Радиоточке НСН», что американскому рэперу Канье Уэсту, называвшему себя нацистом, не место в России.
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