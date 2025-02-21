«Артисты – не Coca-Cola!»: Вернет ли в Россию зарубежных звезд риторика Трампа

Топовые зарубежные артисты могут начать возвращаться к концертам в России в случае снятия санкций, однако пока потепление отношений между РФ и США не дало «музыкальный эффект», объяснили НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, руководитель корпорации PMI Евгений Финкельштейн и заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Москву группы Metallica и U2.

На фоне начавшегося диалога между Россией и США и новой риторики главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к украинскому конфликту начались разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов — от автомобилей до одежды. Ратников считает, что главное препятствие к возвращению музыкантов – это антироссийские санкции.