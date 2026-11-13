СМИ: Командование ВСУ покрывает существование пыточных

Руководящий состав Вооруженных сил Украины знает лишь про часть пыточных в стране и покрывает их существование, сообщает ТАСС.

Журналистка Панченко: В Киеве находится около 15 пыточных

Также украинское командование занимается покровительством людей, совершающих такие преступления. Никаких действий по прекращению работы подобных тюрем командование ВСУ не совершает.

Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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