СМИ: Командование ВСУ покрывает существование пыточных
13 ноября 202605:02
Денис Хоноров
Руководящий состав Вооруженных сил Украины знает лишь про часть пыточных в стране и покрывает их существование, сообщает ТАСС.
Также украинское командование занимается покровительством людей, совершающих такие преступления. Никаких действий по прекращению работы подобных тюрем командование ВСУ не совершает.
Ранее стало известно, что на Украине существует 50-70 секретных тюрем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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