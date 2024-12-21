«Триггер», «Холоп-2» и «Преступление»: «Кинопоиск» назвал ТОП-20 проектов года
При этом самой популярной личностью 2024 года «Кинопоиск» назвал актера Никиту Кологривого.
Накануне сервис «Кинопоиск» назвал ТОП-20 самых популярных проектов уходящего 2024 года. По данным платформы, ими стали сериал «Триггер», фильм «Холоп-2», анимация «Три богатыря и Пуп Земли» и другие. При этом новый сериал «Преступление и наказание» не попал в десятку лучших картин сервиса.
ТОП «КИНОПОИСКА»: «ТРИГЕР», «ХОЛОП» И «БОГАТЫРИ»
На этой неделе онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал список 20 самых популярных проектов по итогам 2024 года. Согласно данным платформы, успешность выбранных картин доказывает тот факт, что их посмотрели свыше одного млн подписчиков, а значит такие фильмы или сериалы достигли массовой аудитории. Так, в 2024 году сразу 122 проекта преодолели показатель по просмотрам в миллион подписчиков, что, по подсчетам «Кинопоиска», в два раза больше, чем в 2023 году.
При этом, по данным источника, российский контент в онлайн-кинотеатре в 2024 году посмотрели 87% аудитории. Такой показатель вновь поставил рекорд. Российские сериалы смотрели 78% аудитории. Между тем, аудитория детско-семейного контента на киносервисе также выросла до 35%.
Самым популярным проектом года на платформе, по версии сервиса, стал российский сериал «Триггер», который за год посмотрели свыше пяти млн зрителей. В ТОП-5 картин «Кинопоиска» также вошли «Холоп-2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли». Отмечается, что этот рейтинг составлялся в зависимости от количества подписчиков, посмотревших более двух минут фильма или сериала.
С шестого по десятое место расположились «Министерство неджентльменских дел», сериал «Игры», «Внутри убийцы», фильм «Иван Васильевич меняет все» и мультфильм «Три кота». Замыкают 20 лучших проектов «Последний богатырь. Наследие», «Фишер», «Инспектор Гаврилов», «На автомате» и «Трудные подростки».
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» В ДВАДЦАТКЕ
Еще одним нашумевшим проектом «Кинопоиска» 2024 года стал сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Лента тоже вошла в двадцатку лучших проектов сервиса за этот год.
На платформе сериал вышел 2 ноября, и уже в первый день его посмотрели более 600 тысяч человек. Позже ленте удалось преодолеть отметку в миллион зрителей. Она стала первой среди новых премьер «Кинопоиска», которая смогла добиться таких результатов. Эти показатели стали рекордными для сериальных премьер платформы.
«Это очень любопытный опыт. Мне кажется, надо похвалить "Кинопоиск", который может похвастаться тем, что может позволить себе снять экспериментальное кино», - заявил на фестивале «Хомякон» исполнитель роли Дмитрия Разумихина актер Тихон Жизневский, слова которого приводит спецкор НСН.
На фоне успеха нового «Преступления и наказания» создатели сериала начали готовить его к зарубежному релизу. Продакшн ленты работал над дубляжом языковой дорожки на несколько языков.
При этом премьеру многосерийного фильма несколько раз переносили. Говорили, что это было связано с перемонтажом сериала, потому что на предпремьерных просмотрах зрителей возмутили некоторые скандальные сцены в ленте.
ТОПОВЫЙ КОЛОГРИВЫЙ
До этого «Кинопоиск» опубликовал список самых популярных персон 2024 года, который возглавил российский актер Никита Кологривый. По версии сервиса, его популярность была вызвана тем, что артист в этом году снимался во многих проектах, в том числе в сериале «Комбинация».
В тройку лидеров также вошли американские актеры Джейсон Стэйтем и Леонардо Ди Каприо. Однако кинокритик Роман Григорьев считает, что лучшим актером 2024 года мог бы стать Иван Янковский или Юра Борисов, а Никита Кологривый лучше запомнился зрителям по громким скандальным историям и нескольким ярким проектам.
«Не уверен, что Кологривый высказался, как актер в уходящем году. Скорее более интересным в экспериментах был Иван Янковский. Пусть эти эксперименты и были не всегда успешны с точки зрения зрительской любви. Для кого-то Юра Борисов — актер года. В России не хватает звезд, и Кологривому везет. По-хорошему в возрастном рубеже с 20 до 30 с небольшим очень много актеров: Петров, Янковский, Кологривый, Борисов, Калюжный. Пусть Кологривый радуется, но важно, чтобы крыша не отъезжала от славы, потому что завтра ее может не быть. Кологривый — это яркий образ хулигана на экране и в жизни. Люди любят всяких разбойников. Многим Кологривый чем-то напоминает Караченцова. Он непонятный. Кологривый душевный, харизматичный, однако чисто актерски он находится только на старте», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что сериал «Преступление и наказание» был удачным экспериментом, который понравился не всем, однако оправдал ожидания создателей.
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