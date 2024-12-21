«Триггер», «Холоп-2» и «Преступление»: «Кинопоиск» назвал ТОП-20 проектов года

ТОП «КИНОПОИСКА»: «ТРИГЕР», «ХОЛОП» И «БОГАТЫРИ»

На этой неделе онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал список 20 самых популярных проектов по итогам 2024 года. Согласно данным платформы, успешность выбранных картин доказывает тот факт, что их посмотрели свыше одного млн подписчиков, а значит такие фильмы или сериалы достигли массовой аудитории. Так, в 2024 году сразу 122 проекта преодолели показатель по просмотрам в миллион подписчиков, что, по подсчетам «Кинопоиска», в два раза больше, чем в 2023 году.

При этом, по данным источника, российский контент в онлайн-кинотеатре в 2024 году посмотрели 87% аудитории. Такой показатель вновь поставил рекорд. Российские сериалы смотрели 78% аудитории. Между тем, аудитория детско-семейного контента на киносервисе также выросла до 35%.