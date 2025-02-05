«Покупают авторов»: Новая монетизация VK затронет 200 тысяч небольших блогов

«Это сейчас нормальный ход любой социальной сети, не только российских. И зарубежные соцсети покупают авторов, блогеров, формируют свою лояльную историю. Конечно, хотелось бы большего, но стимулирование авторов создавать контент – это хороший тон. VK достаточно долго заигрывал с крупными игроками, а работа с небольшими блогерами все-таки самая благодарная. Например, средние и мелкие клиенты на самом деле формируют подушку банка. В этом деле работает такая же схема», - объяснил он.

По его словам, каждый блог будет оцениваться индивидуально, в большей степени все будет зависеть от темы и пользы.

«Конечно, это коснется не всех подряд, потому что контент бывает разный. Бывает технологический, коммерческий, экономический или развлекательный. Понятно, что блог на десять тысяч экономиста Хазина гораздо ценнее, чем блог школьника, у которого сто тысяч подписчиков и он постит мемы. Я думаю, что в каждом случае это будет персонализированная оценка, подсчет будет автоматизированный. Конечно, будет фильтр, не все будут подходить. Потенциально 100-200 тысяч будут подходить», - заключил собеседник НСН.

VK Видео и Rutube являются слабыми альтернативами YouTube, но они продолжают развиваться, заявил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух «Радиоточке НСН».

