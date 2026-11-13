Световой меч Дарта Вейдера продали за 5 млн долларов
Световой меч Дарта Вейдера из кинокартины «Звездные войны» продан в США почти за 5 млн долларов, сообщает аукционный дом Heritage Auctions.
Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со «Звездными войнами». Оружие рыцаря-джедая, который перешел на «темную сторону силы», было использовано на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».
Ранее стало известно, что режиссер «Человека-паука» может снять новый фильм по вселенной «Звездных войн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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