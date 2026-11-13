Световой меч Дарта Вейдера продали за 5 млн долларов

Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со «Звездными войнами». Оружие рыцаря-джедая, который перешел на «темную сторону силы», было использовано на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Ранее стало известно, что режиссер «Человека-паука» может снять новый фильм по вселенной «Звездных войн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

