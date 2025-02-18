Hyundai, ZARA и Visa: Россия нарастила торговлю с ЕС и приманила ушедшие бренды
Пока целый ряд именитых западных компаний уже подыскивает пути возврата на прибыльный рынок РФ, российские эксперты не сулят им легкого пути назад, а депутаты уже переживают за конкуренцию для российских брендов.
Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Европейского союза (ЕС), включая Ирландию и Францию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Сильнее всего это произошло с Ирландией – этот показатель вырос в 1,5 раза до €743,4 млн. Также на 31% подросла российско-хорватская торговля и составила €367,9 млн. С Францией Россия увеличила товарооборот за год на 9,4%, со Словенией - на 2%, со Швецией – на 1,4%.
Однако главным торговым партнером среди стран Евросоюза для РФ остается Германия, несмотря на то, что торговля между двумя государствами сократилась за год на 22% и составила минимальные с 1999 года €8,8 млрд.
В ОЧЕРЕДИ НА ВОЗВРАТ
На фоне геополитических изменений, в частности, налаживания контактов между РФ и США, интерес к России, как к торговому партнеру возвращается и у мировых брендов.
Так, телеграм-канал Mash ранее сообщил, что в Россию в 2025 году могут вернуться ряд брендов компании Inditex: Zara , Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие.
В свою очередь политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что первыми в очереди на возращение будут американские бизнесы Coca-Cola, McDonald's, MasterCard, Apple и Visa. Его слова приводит aif.ru.
Сипров отметил, что на скорость возвращения в Россию брендов будет влиять степень лояльности США тех стран, где находятся штаб-квартиры компаний, вновь заинтересовавшихся российским рынком.
По его мнению, вернуться в ближайшем будущем могут также «Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры».
Также он уточнил, что уже готов список российских банков, которые первыми подключат к SWIFT, а это означает, что снова заработают Visa и MasterCard.
Так же быстро на смену политической повестки отреагируют такие страны, как Греция, Италия, Хорватия и Испания, что означает, что в РФ придет качественные одежда и косметика, лекарства и популярные туристические направления.
Также эксперт выразил мнение, что не заставят себя долго ждать бизнесы из Южной Кореи и Японии.
«Российские рынки для этих стран значимы, и речь идет не только о производителях электроники, бытовой техники и автомобилей, но и о продукции легкой промышленности этих стран… такой популярный бренд как Uniqlo сильно пострадал от вынужденного ухода из России», - пояснил он.
ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РИА Новости, что иностранные компании, возможно, смогут вернуться на рынок России при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая возможность.
Он уточнил, что если компания уходила из России, изменяя бренд материнской компании или «с концами», то тогда есть большая вероятность, что освободившиеся ниши уже заняты.
Шохин подчеркнул, что зарубежным компаниям не стоит ждать легких способов возвращения.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Москва может диктовать свои условия для тех компаний, которые соберутся вернуться. Например, это могут быть дополнительные налоги. Ее слова приводит «Газета.Ru».
В то же время глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН рассказал, что торговые центры могут предложить Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды.
«Я лично буду обсуждать с Минпромторгом предложение о том, что любой бренд, который захочет вернуться, должен в экономку страны не просто инвестиции отправить, а сделать что-то еще. Например, положить гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды на тот случай, если они снова захотят повторить эту историю», - отметил он.
С ним согласен и эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. В разговоре с НСН он уточнил, что брендам не стоит рассчитывать, что их ждут здесь с распростёртыми объятиями, так как еще не известно, какое решение примет руководство РФ.
«…Тут все будет зависеть от того, какую позицию займет правительство, Минпромторг России и другие структуры. В свое время они заявляли, что брендам в будущем вернуться будет сложнее. Когда компании уходили, были высказывания, что если кто-то хочет зарабатывать внутри страны, он должен и что-то делать для страны, в том числе, в каких-то сложных моментах ее не бросая», - сказал он.
НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ
При этом глава Союза торговых центров Шакиров подтвердил, что россияне действительно ждут некоторые ушедшие бренды, которым до сих пор не нашлось замены.
«Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius), конечно, ждут, так как это огромный игрок в сфере одежды. UNIQLO тоже ждут, многие любили этот бренд. Всю линейку дорогих брендов ждут, так как обеспеченные люди привыкли к дорогим брендам», - уточнил эксперт.
А вот возвращение таких компании, как McDonald’s, например, не вызовет эмоций у россиян, так как в России успешно работает «Вкусно - и точка».
По словам эксперта по рынку ретейла Карпова, некоторым брендам действительно до сих пор нет аналогов. К тому же торговые центры всегда стремятся заключить контракт с более выгодным арендатором, который будет делать хороший трафик.
«Мы не можем сказать, что появились прямо полноценные аналоги. В производстве товаров легкой промышленности пока у нас задел не настолько заметный. Также у нас есть молодые дизайнеры, но их продукция достаточно дорогая, поэтому потребитель так или иначе переориентируется на товары с более доступными ценами», - отметил Карпов.
По мнению эксперта, после возврата на российский рынок цены на многие известные и любимые марки могут даже снизиться, из-за налаживания прямых поставок.
«Возможно, что с учетом изменения логистики и прямых продаж снизятся издержки, и данная продукция станет более доступной», - уточнил он.
Однако не все с позитивом смотрят на подобную смену риторики западных брендов. Так, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что возвращение, например, таких фирм, как Zara создаст отечественным дизайнерам ненужную конкуренцию.
«Но зачем нам Zara, если появилось дикое количество российских дизайнеров? И это именно благодаря уходу брендов. Некоторые наши дизайнеры появились в магазинах в центре Москвы. Зачем нам гробить теперь своих дизайнеров?», - задался вопросом депутат в комментарии НСН.
Не остается в стороне и автомобильная промышленность. Ранее агентство Yonhap сообщило, что Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в России.
Так, компания хочет выкупить производство в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают машины под маркой Solaris.
По данным СМИ, интерес к российскому рынку со стороны автомобильной промышленности растет по мере того, как увеличиваются шансы прекращения военного конфликта на Украине. Если западные экономические санкции отменят, бренды Hyundai и KIA могут вновь выйти на российский рынок. Автопроизводители сейчас внимательно следят за политической ситуацией.
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