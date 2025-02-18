Hyundai, ZARA и Visa: Россия нарастила торговлю с ЕС и приманила ушедшие бренды

Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Европейского союза (ЕС), включая Ирландию и Францию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Сильнее всего это произошло с Ирландией – этот показатель вырос в 1,5 раза до €743,4 млн. Также на 31% подросла российско-хорватская торговля и составила €367,9 млн. С Францией Россия увеличила товарооборот за год на 9,4%, со Словенией - на 2%, со Швецией – на 1,4%.

Однако главным торговым партнером среди стран Евросоюза для РФ остается Германия, несмотря на то, что торговля между двумя государствами сократилась за год на 22% и составила минимальные с 1999 года €8,8 млрд.

В ОЧЕРЕДИ НА ВОЗВРАТ

На фоне геополитических изменений, в частности, налаживания контактов между РФ и США, интерес к России, как к торговому партнеру возвращается и у мировых брендов.

Так, телеграм-канал Mash ранее сообщил, что в Россию в 2025 году могут вернуться ряд брендов компании Inditex: Zara , Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

В свою очередь политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров заявил, что первыми в очереди на возращение будут американские бизнесы Coca-Cola, McDonald's, MasterCard, Apple и Visa. Его слова приводит aif.ru.