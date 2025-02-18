«Трехступенчатый план»: Чем закончились первые переговоры США и РФ по Украине

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения, пишет Fox news. При этом отмечается, что Трамп и Путин считают шансы на переизбрание Зеленского низкими.

ПОКА НЕ СБЛИЖАЮТСЯ

Так, Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. При этом он отметил, что пока трудно сказать, что Россия и США сближаются, но «разговор об этом был».

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться на следующей неделе в Эр-Рияде, утверждает Bloomberg. Ушаков эту информацию не подтвердил.

По его словам, конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но вряд ли она состоится на следующей неделе.

Владимир Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, добавил он.

Россия и США договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Госдепартамент США. При этом там подчеркнули, что одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта.

Также Рубио и Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России, передает Reuters.

Утверждается, что глава МИД РФ и госсекретарь США договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.

Глава РФПИ со своей стороны заявил, что в Эр-Рияде отдельно обсуждалось будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители.

А Ушаков подчеркнул, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».

Он также отметил, что глава государства сам решит, кто войдет в состав переговорщиков по украинскому вопросу.

«Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет. Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», - сказал он «Первому каналу».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что «рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга».