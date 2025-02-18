«Трехступенчатый план»: Чем закончились первые переговоры США и РФ по Украине
Помощник президента России считает, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, а СМИ публикуют «трехступенчатый мирный план», который подразумевает выборы в Киеве.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа. Стороны сделали первые публичные заявления, не все из которых «совпали» с предположениями СМИ о тенденциях в процессе переговоров.
Российская делегация в лице главы МИД России Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева прибыла в Эр-Рияд во вторник. По данным телеканала CNN, в делегацию США в Эр-Рияде в этот раз вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения, пишет Fox news. При этом отмечается, что Трамп и Путин считают шансы на переизбрание Зеленского низкими.
ПОКА НЕ СБЛИЖАЮТСЯ
Так, Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. При этом он отметил, что пока трудно сказать, что Россия и США сближаются, но «разговор об этом был».
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться на следующей неделе в Эр-Рияде, утверждает Bloomberg. Ушаков эту информацию не подтвердил.
По его словам, конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но вряд ли она состоится на следующей неделе.
Владимир Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, добавил он.
Россия и США договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Госдепартамент США. При этом там подчеркнули, что одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта.
Также Рубио и Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России, передает Reuters.
Утверждается, что глава МИД РФ и госсекретарь США договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.
Глава РФПИ со своей стороны заявил, что в Эр-Рияде отдельно обсуждалось будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители.
А Ушаков подчеркнул, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».
Он также отметил, что глава государства сам решит, кто войдет в состав переговорщиков по украинскому вопросу.
«Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет. Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», - сказал он «Первому каналу».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что «рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга».
В день переговоров в Саудовской Аравии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с тем, отметил он, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского.
Ранее Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент и спикер Верховной Рады.
ЕВРОПА И ЗЕЛЕНСКИЙ
Роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой. Замминистра добавил, что если Европа хочет способствовать установлению мира на Украине, то должна прекратить поставки вооружений Киеву.
17 февраля европейские лидеры провели экстренный саммит в Париже, на котором обсуждали Украину, но не пришли к какому-то соглашению.
Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«В первом или втором круге переговоров Европы не будет, даже Украина будет участвовать сначала частично. Это серьезное противостояние между Европой и нынешней администрацией в США. Это идеологическое противостояние. Плюс к этому это геополитическое значение. Европа сопротивляется силе США. Саммит в Париже – это не встреча Европы, это часть ее, максимум десять стран. Это политики, которые хотят до конца поддерживать Украину», - рассказал он.
По его словам, Европа сегодня расколота, поэтому противостоять США не получится, а ресурсов для поддержки Украины у ЕС нет.
В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
У Европы на складах осталось оружия и боеприпасов максимум на несколько месяцев, чтобы поддерживать Украину, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
«Европейского оружия точно не хватит для обеспечения интенсивных действий ВСУ. Даже американского оружия не хватит, так как необходимо увеличивать серийность производства. До этого они продавали устаревшие образцы со складов. Европа, конечно, может развернуть массированное производство, но для этого нужны деньги и время. И нужен не один год для этого, минимум два-три года, а лучше – больше трех лет», - добавил он.
Украинский лидер Владимир Зеленский тем временем провел переговоры с турецким коллегой Эрдоганом в Анкаре, сообщил офис турецкого президента. Основные темы — урегулирование конфликта на Украине и укрепление стратегического партнерства между странами.
Фондовый рынок негативно отреагировал на итоги переговоров России и США после фразы Ушакова, что «пока трудно сказать, что позиции стран сближаются».
Финансовый эксперт Оксана Бондаренко чуть ранее заявила в пресс-центре НСН, что до конца февраля доллар будет падать, потом начнет расти, а к концу года не превысит 120 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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