После скандала и «чехарды»: Певцов и Захарова вернутся в «Ленком»
Новый художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков рассказал, что после возвращения актер Дмитрий Певцов снова будет играть в спектакле «Юнона и Авось», а актриса Александра Захарова — в «Вишневом саде».
После скандала и смены руководства в столичном театре «Ленком Марка Захарова» туда возвращается Народный артист России Дмитрий Певцов. До этого он говорил, что снова будет работать в театре только после приглашения нового худрука Владимира Панкова. Накануне он сделал такое предложение. При этом вместе с Певцовым в театр вернется и пропавшая из спектаклей «Ленкома» актриса Александра Захарова.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕВЦОВА И ЗАХАРОВОЙ
Накануне худрук Московского государственного театра «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков лично объявил о возвращении в учреждение актера Дмитрия Певцова и актрисы Александры Захаровой. По его словам, Певцов снова будет играть в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова — в «Вишневом саде». Панков также рассказал, что встречается с артистами театра, «настраивая на позитивные эмоции».
«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый "Ленком", не забывая старый», - приводит слова худрука Агентство городских новостей «Москва».
Сам Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН до этого говорил, что собирается вернуться на сцену театра «Ленком» уже в марте 2025 года. Отмечается, что его пригласил новый худрук Панков. Певцов пообещал, что сыграет в спектакле по мотивам фильма Феллини.
«Сейчас мы разбираемся, когда будут ближайшие "Юноны", в которые я могу попасть, поскольку у меня тоже в жизни все расписано. Я думаю, что в марте начну играть "Юнону" и, вполне возможно, поеду в Нижний Новгород на гастроли с "Юноной", это будет 17-18 марта. Что касается постановок Панкова, Владимир Николаевич анонсировал проект по фильму Федерико Феллини "Репетиция оркестра". Названия у него пока нет, но понятно, что это будет не только фильм, там много из чего будет состоять спектакль. Это первое название, которое мне известно», - объяснил актер.
К тому же Певцов выразил уверенность, что при Панкове в «Ленкоме» закончатся времена «лихолетья».
«Конечно, мне приятно вернуться на сцену "Ленкома", тем более, что в "Ленкоме" появился настоящий худрук, настоящий профессиональный режиссер, который имеет свой режиссерский почерк, свой определенный взгляд на искусство, свою историю и созданный им театр. У Владимира Панкова есть свой творческий стиль, есть свои планы, и я уверен, что у театра сейчас начнется новая творческая история после небольшого лихолетья пяти с лишним лет. Сейчас "Ленком" начнет вставать на ноги!», - сказал собеседник НСН.
СКАНДАЛ И СМЕНА РУКОВОДСТВА
В середине января актер Дмитрий Певцов объявил о том, что уходит из «Ленкома», в котором он проработал более 30 лет. При этом артист рассказал, что у него есть время, силы и желание играть на сцене.
Позже в театре произошли кадровые перестановки. Так, бывшего директора «Ленкома» Марка Варшавера перевели на должность президента, а его место занял руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. При этом новым худруком театра был назначен Владимир Панков. После этого Певцов в беседе с НСН рассказал, что с радостью вернется в «Ленком», если его пригласит лично Панков.
«Во-первых, я из "Ленкома" особенно не уходил, в последнее время я там играл полтора спектакля. О возвращении в "Ленком" можно говорить только с нынешним худруком. Когда он сочтет нужным позвать меня обратно или не позвать, тогда все будет ясно. Сейчас художественное руководство "Ленкома" в надежных руках. Если я ему (Владимиру Панкову – прим. НСН) буду нужен, с радостью буду с ним работать», - сказал он в интервью.
После ухода Певцова театр также «покинула» Народная артистка РФ, дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, актриса Александра Захарова. В беседе с НСН она рассказала, что пропала из спектаклей не по своей воле.
«Я не уходила из театра, меня убрали со сцены. Мне вчера сообщили из дирекции театра, что я не должна быть на сцене театра "Ленком Марка Захарова". Я не выясняла причины, видимо, я неугодна. Раньше мне давали раз в полгода сыграть спектакль "Вишневый сад", теперь, видимо, совсем не будут давать. С уходом моего отца меня постепенно убрали из репертуара. На мой взгляд, в театре тяжелый кризис. Мне удивительна тенденция убирания из театра популярных актеров, на которых ходил зритель», - поделилась она.
Между тем, театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН подчеркнула, что скандал с Дмитрием Певцовым стал последней каплей для «смещения» Марка Варшавера с должности руководителя «Ленкома». По ее словам, он допускал кадровые ошибки, а уровень спектаклей давно не соответствовал амбициям театра.
«Если такой актер уходит из театра, это в любом случае не может быть плюсом для театра. Следом Александра Захарова…Факт остается фактом, Саша не занята в репертуаре совсем, почему? Она хорошая актриса. Подобное очень часто происходит с театрами, у которых была слава, мощный лидер, а потом с уходом лидера остаются амбиции, которые не подтверждаются уровнем спектаклей. С назначениями в «Ленком» была чехарда: поработает кто-то немного и уходит, поработает — и уходит. Это говорит об ошибочной стратегии и ошибочных назначениях», - добавила критик.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заступился за экс-директора «Ленкома» Марка Варшавера и объяснил уход Дмитрия Певцова. Критик подчеркнул, что основной работой актера и депутата является Госдума, а вся творческая деятельность — лишь совместительством, что противоречит «иконостасам» Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».
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