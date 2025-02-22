После скандала и «чехарды»: Певцов и Захарова вернутся в «Ленком»

СКАНДАЛ И СМЕНА РУКОВОДСТВА

В середине января актер Дмитрий Певцов объявил о том, что уходит из «Ленкома», в котором он проработал более 30 лет. При этом артист рассказал, что у него есть время, силы и желание играть на сцене.

Позже в театре произошли кадровые перестановки. Так, бывшего директора «Ленкома» Марка Варшавера перевели на должность президента, а его место занял руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. При этом новым худруком театра был назначен Владимир Панков. После этого Певцов в беседе с НСН рассказал, что с радостью вернется в «Ленком», если его пригласит лично Панков.

«Во-первых, я из "Ленкома" особенно не уходил, в последнее время я там играл полтора спектакля. О возвращении в "Ленком" можно говорить только с нынешним худруком. Когда он сочтет нужным позвать меня обратно или не позвать, тогда все будет ясно. Сейчас художественное руководство "Ленкома" в надежных руках. Если я ему (Владимиру Панкову – прим. НСН) буду нужен, с радостью буду с ним работать», - сказал он в интервью.