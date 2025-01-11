В кинотеатры и на онлайн-платформы: Какие сказки привлекли зрителей в новогодние праздники
Во время новогодних праздников 2025 года на онлайн-платформе «Кинопоиск» россияне чаще всего смотрели кино-сказку «Огниво», а в кинотеатрах — двух новых «миллиардеров»: «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста».
В прошедшие новогодние праздники россияне и в кинотеатрах, и на онлайн-платформах чаще всего смотрели сказки. В Минкультуры порадовались миллиардным сборам отечественных фильмов в прокате. При этом некоторые представители кинотеатров наоборот считают, что эти новогодние каникулы были более «провальными», чем в 2024 году.
ФАВОРИТЫ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
Накануне в пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что список самых популярных для просмотра в новогодние праздники 2025 года картин сервиса возглавил фильм Александра Войтинского «Огниво».
Эта сказка показала успех и в прокате на больших экранах. Лента вышла 24 октября 2024 года и смогла заработать более 1,2 млрд рублей, став восьмым фильмом-«миллиардером» в прошлом году. При этом в ТОП-10 проката 2024 года, по данным портала «Kinobusiness.ru», сказка занимает шестое место.
«Люди слышат сердцем, и это значит, что истории приходят туда, куда надо, это очень трогательно и важно. Миллиард — это здорово, это большой успех. Получается, действительно фильм попал в сердце, он нравится», - обрадовался в интервью НСН режиссер фильма «Огниво» Александр Войтинский.
Всего, по подсчетам «Кинопоиска», за новогодние праздники фильмы на платформе посмотрели 13 млн зрителей. В ТОП-3 на сервисе за этот период также вошли сериал «Красная Поляна» и комедийный ремейк «Небриллиантовая рука».
При этом отмечается, что впервые в число лидеров новогоднего проката на онлайн-платформе вошла анимация. Речь идет о мультфильме «Три кота», который занял восьмое место. По данным «Кинопоиска», в ТОП также попали фильмы и сериалы «Прометей», новый сезон «Папиных дочек», «Баба Яга спасает Новый год», «Последний богатырь. Наследие», «Киберслав» и «Анора».
ТОП В КИНОТЕАТРАХ
Российские кинотеатры тоже показали неплохие результаты в прошедшие новогодние праздники. Так, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в праздничные выходные на киносеансы было продано 12,9 млн билетов. Посещаемость кинотеатров в России на 97% обеспечили отечественные ленты, написала она в своем Telegram-канале.
Любимова назвала сборы новых российских киносказок «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», которые уже преодолели отметку в два млрд рублей, «настоящим новогодним подарком». Она также напомнила, что на праздниках еще одним фильмом-«миллиардником» стала новогодняя комедия «Елки-11».
Таким образом, начало 2025 года подарило отечественной киноиндустрии сразу три фильма-«миллиардера», причем один из них, «Елки-11», вышел еще 19 декабря 2024 года, но свой первый миллиард смог заработать в эти новогодние праздники. Сейчас касса комедии Александра Карпиловского и Александра Котта, по информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах (ЕАИС), составляет более 1 млрд 121 млн рублей.
При этом, согласно подсчетам портала, сборы фильма Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» превысили 2 млрд 134 млн рублей. Между тем, сказка Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» продолжает лидировать с показателями почти в 2 млрд 270 млн рублей.
Народный артист России Евгений Герасимов, сыгравший Железного дровосека в фильме 1994 года, в интервью НСН поздравил создателей новой экранизации «Волшебника изумрудного города» с успешным началом проката.
«Я рад, что наконец-то отечественный кинематограф завоевывает зрителя, поэтому я поздравляю создателей этой картины. Хотелось бы только, чтобы в ней было больше содержательной драматургии. Очень хорошо, что новое поколение подхватывает темы, которые были нам радостны и близки. Они имеют возможности донести это до зрителей уже в современных технологиях», - сказал он.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН тоже подчеркнул, что сказки показали хороший старт в прокате.
«"Финист. Первый богатырь" стартовал не так сильно, но к концу новогодних праздников очень сильно раскачался. Думаю, его потенциал будет работать еще не одну неделю. Семейный контент, который выходил в начале этого года, по максимуму себя отработал», - рассказал он.
Однако специалист заметил, что это не помогло добиться рекордных сборов в кинотеатрах на фоне крайне низкого уровня взрослого контента.
«Этот Новый год отработал хуже, чем предыдущий. В прошлом году мы имели два хедлайнера: для детей ("Бременские музыканты" вкупе с новым мультфильмом франшизы про богатырей) и для взрослых ("Холоп 2"). В этом году были рекордные сборы на 1 января, но со 2 января началось падение, потому что семейная и детская аудитория заполняла дневное время, а вечернее время для взрослой аудитории оставалось пустым. Наверное, это первый новогодний период, когда заполняемость на вечерних сеансах часто не превышала 20-25%. На этом фоне сильно отработал фильм "Елки-11". Эти новогодние праздники показали, что на одном детском контенте выживать гораздо хуже, чем на смешанном репертуаре — детском и взрослом. В целом мы видим падение на 30%», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что литературное произведение писателя Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» стало самой продаваемой детской книгой в праздники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прощание с актрисой Добровольской пройдет в МХТ имени Чехова
- В Монголии протестующие заблокировали проспект в центре Улан-Батора
- Загрязнения мазутом выявили более чем на 16 км побережья в Крыму
- Марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50
- Три человека погибли при перестрелке в кафе в Сухуме
- Мёллинг: Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия
- Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
- Уголовное дело по факту теракта возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажки под Тамбовом
- Boeing 767 авиакомпании UTair экстренно садится в Москве
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru