В кинотеатры и на онлайн-платформы: Какие сказки привлекли зрителей в новогодние праздники

ФАВОРИТЫ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ

Накануне в пресс-службе «Кинопоиска» сообщили, что список самых популярных для просмотра в новогодние праздники 2025 года картин сервиса возглавил фильм Александра Войтинского «Огниво».

Эта сказка показала успех и в прокате на больших экранах. Лента вышла 24 октября 2024 года и смогла заработать более 1,2 млрд рублей, став восьмым фильмом-«миллиардером» в прошлом году. При этом в ТОП-10 проката 2024 года, по данным портала «Kinobusiness.ru», сказка занимает шестое место.

«Люди слышат сердцем, и это значит, что истории приходят туда, куда надо, это очень трогательно и важно. Миллиард — это здорово, это большой успех. Получается, действительно фильм попал в сердце, он нравится», - обрадовался в интервью НСН режиссер фильма «Огниво» Александр Войтинский.