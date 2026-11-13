В РФ могут изменить нормы расчета утильсбора
С мая 2027 года в России могут измениться правила исчисления, уплаты и взыскания утильсбора, сообщают «Известия».
Проект постановления правительства об этом уже подготовлен Минпромторгом. Он должен унифицировать правила взимания этого сбора для автомобилей и самоходной техники. Кроме того, документ устанавливает требования и условия для машин, ввезенных через страны ЕАЭС, а также для автомобилей старше 30 лет.
В настоящее время порядок взимания утильсбора для автомобилей и самоходной техники регулируется разными постановлениями. Инициатива предусматривает единые правила расчета, уплаты и взыскания сбора, а также возврата и зачета излишне перечисленных или взысканных средств. В Минпромторге отметили, что проект постановления не предполагает изменения действующих ставок утилизационного сбора.
Резкий спад импорта подержанных автомобилей в Россию объясняется ростом курса валют, повышением утиль сбора, а также активным развитием доступных для россиян китайских брендов. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
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