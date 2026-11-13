SpaceX и Tesla в декабре могут объявить о сделке по слиянию
Крупнейшие компании американского миллиардера Илона Маска, космическая корпорация SpaceX и производитель электромобилей Tesla, могут объявить о крупнейшем в мировой истории слиянии уже в декабре, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, компании также обсуждают сценарий, при котором объявление о сделке может сдвинуться на начало 2027 года. В настоящее время советы директоров и консультанты согласовывают условия объединения и структуру управления будущей корпорацией.
В случае слияния будет создан конгломерат по выпуску электромобилей, ракет, спутников и накопителей энергии для развития искусственного интеллекта. Сегодня стоимость SpaceX превышает 1,9 триллиона долларов, а Tesla оценивается в 1,5 триллиона долларов.
Маск сообщил о возможном объединении SpaceX и Tesla в октябре текущего года. По мнению бизнесмена, у возможного слияния множество преимуществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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