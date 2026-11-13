Уиткофф: Сроки нового раунда переговоров согласованы
13 ноября 202604:30
Сроки следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине уже согласованы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
«И мы все будем работать очень, очень напряженно, чтобы достичь этой цели», - заявил политик. Он не назвал дату нового раунда переговоров.
Встреча специального посланника лидера США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- SpaceX и Tesla в декабре могут объявить о сделке по слиянию
- СМИ: Командование ВСУ покрывает существование пыточных
- Уиткофф: Сроки нового раунда переговоров согласованы
- В РФ могут изменить нормы расчета утильсбора
- Бензин на независимых АЗС подешевел на 20% с сентября
- Трамп не исключил военную силу против Кубы
- Кушнер назвал встречу с Путиным детальной и продуктивной
- Путин вспомнил фразу «Где деньги, Зин?», говоря о финансах
- Выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей
- СМИ: Установивший взрывное устройство на машину военного в Петербурге уехал из России