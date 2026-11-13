Уиткофф: Сроки нового раунда переговоров согласованы

Сроки следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине уже согласованы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

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«И мы все будем работать очень, очень напряженно, чтобы достичь этой цели», - заявил политик. Он не назвал дату нового раунда переговоров.

Встреча специального посланника лидера США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьёва
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