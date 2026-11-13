Уиткофф: Сроки нового раунда переговоров согласованы

«И мы все будем работать очень, очень напряженно, чтобы достичь этой цели», - заявил политик. Он не назвал дату нового раунда переговоров.

Встреча специального посланника лидера США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

