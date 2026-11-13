Бензин на независимых АЗС подешевел на 20% с сентября

В ноябре его стоимость снизилась почти на 20% по сравнению с пиковыми значениями сентября: до 93 рублей за литр АИ-95 и до 84 рублей за АИ-92. Однако топливо на независимых АЗС остается дороже, чем на заправках нефтяных компаний, где за два месяца цены снизились в среднем на 7,7% без учета рекордно подешевевшего АИ-98.

По словам экспертов, снижение цен объясняется падением спроса и коррекцией на оптовом рынке. Как считает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, тенденция связана с исчезновением ажиотажного спроса. Также на снижение цен влияет и возвращение к работе нефтеперерабатывающих заводов, ранее проходивших внеплановые и плановые ремонты.

Ранее стало известно о снижении цен на топливо в большинстве регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

