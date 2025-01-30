«Пять долларов вместо 100»: Российские блогеры не смогут вернуть прежние доходы за пять лет
На англоязычном контенте блогер мог заработать 100 долларов, а на русскоязычном – всего пять долларов, заявил НСН Герман Клименко, отметив, что за пять лет разрыв сократится вдвое.
Даже за пять лет Россия не сможет догнать зарубежный рекламный рынок по капитализации, что напрямую влияет на заработки блогеров, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
Крупнейшие цифровые платформы за прошлый год нарастили выплаты авторам контента: в «ВКонтакте» — до 7,1 млрд руб., в «Яндексе» — 1,7 млрд руб., в Nuum — 46 млн руб. В компаниях связывают рост доходов авторов контента с ростом активности аудитории, а также с прямыми и новыми инструментами монетизации на платформах. При этом в случае с VK участники рынка называют доходы авторов минимальными, если не был заключен прямой эксклюзивный контракт с холдингом, пишет «Коммерсант». Клименко рассказал о колоссальной разнице между зарубежными рекламодателями и российскими.
«Общие суммы не очень показательны, надо оценивать, сколько один блогер в среднем зарабатывает за тысячу показов. А это прямая зависимость между стоимостью рекламы в России и за рубежом. Здесь разница колоссальная, так было всегда. Например, если англоязычный контент, это будет 100 долларов заработок, если русскоязычный – пять долларов. Примерно такое соотношение и сохраняется, потому что объемы выплат платформ зависят от рекламодателей. Самые вкусные рекламодатели всегда были зарубежными, они от нас ушли. Поэтому выплаты у нас не могут быть большими, они могут быть, это уже хорошо. Но полностью заместить выпавшие доходы у российских блогеров не получается», - рассказал он.
По его словам, сегодня российский рынок рекламы держится на банках и маркетплейсах, а до бюджетов Procter & Gamble им далеко.
«Зарубежные платформы отказываются работать с россиянами, поэтому блогерам остается работать только с нашими платформами. Выбора просто нет. У нас рынок рекламы не такой большой. Пока не вернутся крупные иностранные игроки, выплаты блогерам будут ниже, чем мы ожидаем. Например, Procter & Gamble – это рекламодатель, который формирует рынок в большей степени. У нас сейчас реклама держится на банках, маркетплейсах и так далее. Они тоже формируют свой рынок, но я не думаю, что даже за пять лет мы сможем догнать зарубежный рекламный рынок по капитализации. Думаю, что за пять лет разница в выплатах сократится хотя бы раза в два», - заключил собеседник НСН.
VK Видео и Rutube являются слабыми альтернативами YouTube, но они продолжают развиваться, заявил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух «Радиоточке НСН».
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