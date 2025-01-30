«Пять долларов вместо 100»: Российские блогеры не смогут вернуть прежние доходы за пять лет

Даже за пять лет Россия не сможет догнать зарубежный рекламный рынок по капитализации, что напрямую влияет на заработки блогеров, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

Крупнейшие цифровые платформы за прошлый год нарастили выплаты авторам контента: в «ВКонтакте» — до 7,1 млрд руб., в «Яндексе» — 1,7 млрд руб., в Nuum — 46 млн руб. В компаниях связывают рост доходов авторов контента с ростом активности аудитории, а также с прямыми и новыми инструментами монетизации на платформах. При этом в случае с VK участники рынка называют доходы авторов минимальными, если не был заключен прямой эксклюзивный контракт с холдингом, пишет «Коммерсант». Клименко рассказал о колоссальной разнице между зарубежными рекламодателями и российскими.