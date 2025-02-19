«Жесткая конкуренция»: «Руспродсоюз» о желании Coca-Cola вернуться в Россию

Компания Coca-Cola при возращении в Россию может запустить массированную рекламу, но ей будет не так просто вернуть долю рынка, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Компания по производству напитков Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок, сообщил Telegram-канал Mash. Так, руководство уже приступило к обсуждению стратегии по выходу на российский рынок и стало предлагать варианты по конкуренции с российскими компаниями. Востриков отметил, что бренд и так поставлялся в Россию.