«Жесткая конкуренция»: «Руспродсоюз» о желании Coca-Cola вернуться в Россию
Дмитрий Востриков заявил НСН, что американской компании придется в условиях жесткой конкуренции возвращать себе долю рынка.
Компания Coca-Cola при возращении в Россию может запустить массированную рекламу, но ей будет не так просто вернуть долю рынка, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Компания по производству напитков Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок, сообщил Telegram-канал Mash. Так, руководство уже приступило к обсуждению стратегии по выходу на российский рынок и стало предлагать варианты по конкуренции с российскими компаниями. Востриков отметил, что бренд и так поставлялся в Россию.
«Могу сказать, что Coca-Cola не выходила с российского рынка, если учитывать наличие продукции на полках. Параллельным импортом продукцию все равно завозили. Поэтом неправильно говорить, что этот бренд не помнят. Вернуться на рынок официально им будет сложно, пустым место не осталось, российские производители вывели свою продукцию на рынок, которая по составу и вкусу близка к привычной продукции Coca-Cola. Время покажет. Понятно, что финансовые ресурсы у мирового гиганта большие, массированную рекламу они запустить могут. Но им придется в условиях жесткой конкуренции возвращать себе долю рынка. Здесь все будет зависеть от профессиональных тонкостей и менеджмента всех игроков рынка», - рассказал он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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