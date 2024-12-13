Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду

На этот раз Ассоциация американских критиков выдвинула его на получение Critics Choice Awards за исполнение роли второго плана.

Торжественная церемония оглашения имен победителей состоится 12 января. Борисов уже стал обладателем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Ожидается, что он также получит номинацию на премию «Оскар».

Ранее актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

