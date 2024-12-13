Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду
Российский актер Юра Борисов после того, как сыграл в картине Шона Бейкера «Анора», номинирован уже на пятую американскую кинонаграду, сообщает «Культуромания».
На этот раз Ассоциация американских критиков выдвинула его на получение Critics Choice Awards за исполнение роли второго плана.
Торжественная церемония оглашения имен победителей состоится 12 января. Борисов уже стал обладателем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Ожидается, что он также получит номинацию на премию «Оскар».
Ранее актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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