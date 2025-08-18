Кабмин возместит расходы на поставку электричества в новые регионы

Правительство выделит свыше 1,5 млрд рублей для возмещения расходов на поставку электроэнергии для населения и предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с заместителями.

Как отметил глава кабмина, власти продолжают работу по социальному и экономическому развитию новых регионов и их полной интеграции в единое пространство РФ, в том числе укрепляя электросетевое хозяйство.

«Принято решение направить еще 1,5 млрд рублей для возмещения расходов потребителей на закупку электроэнергии. Рассчитываем, что... в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств», - подчеркнул Мишустин.

Как напомнил премьер, сети в новых регионах объединили в одну организацию, нарастили интенсивность капитальных ремонтов, обновления оборудования, а также улучшили материально-техническое обеспечение местных сотрудников. Всего на это выделили больше 10 млрд рублей.

Ранее правительство пообещало выделить дополнительно свыше 40 млрд рублей на поддержку Курской области, пишет RT.

