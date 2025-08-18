Колташов: Трамп начал переговоры с Путиным с максимальных ставок и вышел «в ноль»
Жесткость и радикализм Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным привели к тому, что Трамп не получил желаемых уступок от России, заявил в пресс-центре НСН Василий Колташов.
Президент США Дональд Трамп в силу характера начал дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске с максимальных ставок, однако такой напор ни к чему конкретному не привел, и встреча вышла практически «в ноль». Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«В результате переговоров двух президентов должна была быть найдена минимальная формула решения конфликта на Украине, но она не появилась и не случилось никакой масштабной экономической дискуссии. Если мы послушаем, что говорил президент РФ, то мы услышим, что он подчеркивал необходимость устранения первопричин кризиса на Украине. И тот мирный договор, о котором говорил Дональд Трамп, - это, с точки зрения России, разговор о первопричинах украинского кризиса. Я думаю, по причине жесткости американского президента никакой формулы не появилось. Трамп - известный переговорщик, который начинает переговоры с максимальных ставок, и поэтому ничего не получил. Потому что когда вы начинаете с максимальных ставок с серьезными людьми - это вообще несерьезный разговор, но поскольку "в ноль" встреча выйти не могла, она вышла в позитив. Как результат: США увеличивают дистанцию от Украины и начали обсуждать не формулу перемирия, а формулу мира», - рассказал он.
Ранее член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали в пресс-центре НСН заявил, что Россию и Украину, вероятно, ждет пролонгация конфликта, так как президент Украины Владимир Зеленский не сумеет признать потерю четырех регионов.
