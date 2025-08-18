«В результате переговоров двух президентов должна была быть найдена минимальная формула решения конфликта на Украине, но она не появилась и не случилось никакой масштабной экономической дискуссии. Если мы послушаем, что говорил президент РФ, то мы услышим, что он подчеркивал необходимость устранения первопричин кризиса на Украине. И тот мирный договор, о котором говорил Дональд Трамп, - это, с точки зрения России, разговор о первопричинах украинского кризиса. Я думаю, по причине жесткости американского президента никакой формулы не появилось. Трамп - известный переговорщик, который начинает переговоры с максимальных ставок, и поэтому ничего не получил. Потому что когда вы начинаете с максимальных ставок с серьезными людьми - это вообще несерьезный разговор, но поскольку "в ноль" встреча выйти не могла, она вышла в позитив. Как результат: США увеличивают дистанцию от Украины и начали обсуждать не формулу перемирия, а формулу мира», - рассказал он.

Ранее член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали в пресс-центре НСН заявил, что Россию и Украину, вероятно, ждет пролонгация конфликта, так как президент Украины Владимир Зеленский не сумеет признать потерю четырех регионов.

