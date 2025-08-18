Новый закон о локализации автомобилей принимали в спешке, он вызывает много вопросов, особенно что касается водителей, которые таксуют на личных автомобилях, так что, вероятно, скоро будут внесены поправки. Об этом НСН рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.

Компании такси начнут массовую продажу подержанных иностранных машин в марте 2026 года, когда вступит в силу закон, по которому таксопарки не смогут закупать иномарки и перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые зарубежные автомобили, пишут «Известия». Если закон не отредактируют, то в такси не смогут работать около 20–25 тысяч трехлетних иномарок из лизинга, а купить вместо них таксопарки смогут лишь «Лады» и «Москвичи». Корнеев обратил внимание, что таксопарки и так постоянно распродают автомобили.