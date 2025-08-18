Закон о локализации автомобилей ударил по «частным» таксистам
Большинство таксистов работают не с таксопарками, а на своих машинах, и для них очень большой вопрос, как они будут регистрировать новые автомобили в реестре, заявил НСН Валерий Корнеев.
Новый закон о локализации автомобилей принимали в спешке, он вызывает много вопросов, особенно что касается водителей, которые таксуют на личных автомобилях, так что, вероятно, скоро будут внесены поправки. Об этом НСН рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.
Компании такси начнут массовую продажу подержанных иностранных машин в марте 2026 года, когда вступит в силу закон, по которому таксопарки не смогут закупать иномарки и перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые зарубежные автомобили, пишут «Известия». Если закон не отредактируют, то в такси не смогут работать около 20–25 тысяч трехлетних иномарок из лизинга, а купить вместо них таксопарки смогут лишь «Лады» и «Москвичи». Корнеев обратил внимание, что таксопарки и так постоянно распродают автомобили.
«Во-первых, если про «Лады» можно сказать, что локально наши, то «Москвичи» и все остальные - это, конечно, просто перелицованные китайцы. Поэтому говорить о том, что они какие-то не иностранные - неправильно. Во-вторых, что касается массовой продажи, таксопарки в принципе постоянно продают [машины]. У них максимальный срок использования автомобилей - три года. И каждый год они стараются 30% своего парка заменить. В общем, они ничего не выигрывают, пытаются выгадать время, пока ставка Центробанка высокая, попридержать свои машины. Но в ближайшее время, наверно, таксопаркам придется их менять. Однако таксопарки – это где-то 20% рынка от силы, а 80% таксистов – это люди, которые работают на собственных автомобилях. Для них очень большой вопрос, как они будут регистрировать эти автомобили в реестре такси. Закон о локализации принимали очень быстро и многие вещи там не учли», - рассказал он.
Также Корнеев выразил уверенность, что скоро закон отредактируют, так как пока к нему много вопросов.
«Я думаю, что в ближайшее время в Госдуму будут внесены изменения в закон перед тем, как он войдет в свою силу. Они будут соответствовать реальному положению дел для водителей, ездящих на своих автомобилях. Также возникает вопрос к будущему списку с автомобилями, которые можно закупать - почему в него не попали автомобили, которые могут закупать госорганы для своих нужд», - отметил он.
При этом собеседник НСН уточнил, что цены на поездку, конечно, поднимутся, однако новый закон не имеет на них прямого влияния.
«Цены, конечно, подскочат. Они подскакивают постоянно, и не просто потому, что какой-то закон о локализации приняли, а потому, что естественным путем выбывает примерно 30% автомобилей. Тут, в принципе, влияние закона о локализации на подорожание – относительное, потому что играют роль все остальные факторы», - подытожил Корнеев.
Ранее автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк заявил НСН, что не поддерживает введение техосмотра машины и медосмотра водителей такси под камеру, так как таким образом наверняка появится очередная «кормушка» для кого-то.
