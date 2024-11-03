Юре Борисову предсказали номинацию на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов может получить номинацию на главную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Об этом сообщают издания «Variety» и «IndieWire».

По прогнозу, россиянин может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из фильма «Настоящая боль», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2».

До этого стало известно, что Юра Борисов был номинирован на американскую премию «Gotham Awards-2024». Церемония награждения состоится 2 декабря.