Юре Борисову предсказали номинацию на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов может получить номинацию на главную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Об этом сообщают издания «Variety» и «IndieWire».

По прогнозу, россиянин может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из фильма «Настоящая боль», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2».

До этого стало известно, что Юра Борисов был номинирован на американскую премию «Gotham Awards-2024». Церемония награждения состоится 2 декабря.

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Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера стал победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, получив «Золотую пальмовую ветвь». Роли в картине исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и американка Майки Мэдисон. После премьеры «Аноры» в Каннах зрители аплодировали создателям фильма больше семи минут.

Ранее сценарист «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН назвал Юру Борисова «состоявшейся суперзвездой, которая сыграть все: и Пушкина, и злодея».

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ФОТО: AP / ТАСС
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