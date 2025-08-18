Сийярто: Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод

Украинская сторона атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, поставки топлива из России остановлены. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию», - написал глава МИД в соцсети X.

Сийярто назвал случившееся возмутительным и недопустимым ударом по энергетической безопасности Венгрии. Как отметил министр, российские специалисты ремонтируют нефтепровод, когда завершатся работы, неизвестно.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Украина не входит в число цивилизованных государств и ей не место в Евросоюзе, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:НефтепроводВенгрияУкраина

