СМИ: Киев готов на урегулирование конфликта по текущей линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, согласиться на урегулирование украинского конфликта по нынешней линии фронта и не выводить военных из Донбасса. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.
По данным газеты, Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить продуктивный процесс мирного урегулирования ситуации без принуждения Киева к выполнению «невозможных шагов», в том числе вывода ВСУ из Донбасса. Украинский политик якобы готов на «удобоваримый компромисс» по текущей линии фронта. Украинцы могли бы принять такой вариант.
Зеленский проведет встречу с Трампом 18 августа в Вашингтоне. Кроме того, в понедельник планируются переговоры с европейскими лидерами, пишет «Свободная пресса».
