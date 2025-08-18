По данным газеты, Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить продуктивный процесс мирного урегулирования ситуации без принуждения Киева к выполнению «невозможных шагов», в том числе вывода ВСУ из Донбасса. Украинский политик якобы готов на «удобоваримый компромисс» по текущей линии фронта. Украинцы могли бы принять такой вариант.

Зеленский проведет встречу с Трампом 18 августа в Вашингтоне. Кроме того, в понедельник планируются переговоры с европейскими лидерами, пишет «Свободная пресса».

