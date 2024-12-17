Юра Борисов дважды получил награду за лучшую роль второго плана

Российский актер Юра Борисов дважды получил награду за лучшую роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Аноре», где артист исполнил роль Игоря. Одну из них присудил кинофестиваль в канадском Торонто. Список лауреатов опубликовал был опубликован на официальном портале кинофестиваля.

Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду

Награду Борисов разделил с Кираном Калкиным, который снялся в фильме «Настоящая боль».

Аналогичную награду вручили Борисову кинокритики на кинофестивале в Сан-Франциско. Картина «Аноре» также получила премию за лучший фильм.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что «Анора» — не лучший в карьере российского актера Юры Борисова и с его стороны было бы непатриотично взять за него «Оскар». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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