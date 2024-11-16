«Симпсоны» и «Эмми»: Конан О'Брайен проведет церемонию вручения «Оскара-25»

Между тем, номинацию на главную кинопремию пророчат российскому актеру Юре Борисову за роль в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». 

СМИ назвали имя нового ведущего премии «Оскар-2025». В следующем году за статуэтку поборются несколько знаковых (или не очень) фильмов, в том числе новый «Джокер» и «Гладиатор-2». Церемония вручения «Оскара» состоится 2 марта 2025 года. При этом номинацию на главную кинонаграду пророчат и российским актерам.

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ВЕДУЩИЙ «ОСКАРА»

Стало известно, что американский комик Конан О'Брайен будет ведущим 97-й церемонии вручения награды Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

«2 марта я буду вести "Оскар"», - сказал телеведущий, видеообращение которого опубликовано на странице академии в одной из соцсетей.

До этого комик был сценаристом программы «Saturday Night Live» и мультсериала «Симпсоны», а также ведущим и продюсером собственного шоу «Tonight Show», «Конан» и «Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном». Знаменитость также получил несколько премий «Эмми».

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Церемонию вручения «Оскар» уже вели Билли Кристал, Стив Мартин, Крис Рок, Хью Джекмен, Алек Болдуин и другие. Одной из ведущих церемонии была и американская актриса Вупи Голдберг. Кстати, именно она стала первой женщиной, которая выступила «в этой роли».

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года в кинотеатре «Dolby Theater» в Лос-Анджелесе в США. Предварительное голосование членов киноакадемии, которая насчитывает свыше 10,5 тысяч человек, стартует 9 декабря 2024 года. Оно завершится 13 декабря. Объявление шорт-листа премии пройдет 17 декабря. При этом голосование по выбору номинантов пройдет с 8 по 12 января 2025 года. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет известен 17 января следующего года.

РУССКИЙ «ОСКАР»

Среди основных возможных номинантов на «Оскар-2025» называют фильмы «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях, «Мегалополис» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, «Гладиатор-2» Ридли Скотта, «Дюна: Часть 2» с Тимоти Шаламе, передают «Известия». А за премию в номинации «Лучший анимационный фильм», по данным издания, может побороться «Головоломка-2».

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Также выделяют фильм Брэйди Корбета «Бруталист», картину «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Блиц» Стива МакКуина, «Марию» с Анджелиной Джоли и «Анору» Шона Бэйкера. Эта лента уже получила главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» в 2024 году.

Между тем, специалисты пророчат номинацию на «Оскар» и российским деятелям культуры. Так, издания «Variety» и «IndieWire», специализирующиеся на кинематографе, предрекли актеру Юре Борисову номинацию на «Оскар». Представители этих порталов считают, что артист может претендовать на категорию «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». По прогнозам СМИ, Юра может побороться за награду с такими американскими актерами, как Киран Калкин из «Настоящей боли», Гай Пирс из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензел Вашингтон из «Гладиатора-2».

Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards

Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что успех на Каннском фестивале сделал «Анору» заметным фильмом для киноиндустрии, что позволит картине и актерам, которые в ней снялись, получить номинации в различных премиях.

«Скорее всего, у Юры Борисова будет номинация. Я думаю, что "Анора" в этом году получит много разных номинаций, в том числе на "Золотом глобусе" и на "Оскаре". Фильм уже представлен на «Gotham Awards», например. Что касается двух российских актеров в этом фильме — Юра Борисов более фактурный, играет "подходящую" роль, соответствующую представлению американцев о русских: полубандита, полугопника, но доброго внутри. Юрий Борисов хороший актер, думаю, такие номинации справедливы», - предположила она.

При этом, по ее мнению, политика не сможет помешать российскому актеру получить номинацию на «Оскар».

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«Политический фактор в этом случае практически нулевой. Премия устроена таким образом, что голосуют несколько тысяч человек. Отрегулировать их практически невозможно. Скорее работает фактор известности. Если бы "Анора" не попала в конкурс Канн, то, скорее всего, прошла бы незаметной и для премий. Теперь у фильма больше возможностей, поскольку он уже имеет "Золотую пальмовую ветвь". Это весомый аргумент в пользу номинации фильма и в пользу призов», - заключила Ромодановская.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ленту «Бауырына Салу» режиссера из Казахстана Асхата Кучинчирекова отобрали на премию «Оскар».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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