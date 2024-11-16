«Симпсоны» и «Эмми»: Конан О'Брайен проведет церемонию вручения «Оскара-25»

Церемонию вручения «Оскар» уже вели Билли Кристал, Стив Мартин, Крис Рок, Хью Джекмен, Алек Болдуин и другие. Одной из ведущих церемонии была и американская актриса Вупи Голдберг. Кстати, именно она стала первой женщиной, которая выступила «в этой роли».

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года в кинотеатре «Dolby Theater» в Лос-Анджелесе в США. Предварительное голосование членов киноакадемии, которая насчитывает свыше 10,5 тысяч человек, стартует 9 декабря 2024 года. Оно завершится 13 декабря. Объявление шорт-листа премии пройдет 17 декабря. При этом голосование по выбору номинантов пройдет с 8 по 12 января 2025 года. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет известен 17 января следующего года.

РУССКИЙ «ОСКАР»

Среди основных возможных номинантов на «Оскар-2025» называют фильмы «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях, «Мегалополис» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, «Гладиатор-2» Ридли Скотта, «Дюна: Часть 2» с Тимоти Шаламе, передают «Известия». А за премию в номинации «Лучший анимационный фильм», по данным издания, может побороться «Головоломка-2».