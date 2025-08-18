Россию и Украину, вероятно, ждет пролонгация конфликта, так как президент Украины Владимир Зеленский не сумеет признать потерю четырех регионов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали.

«Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что первопричины украинского кризиса должны быть устранены. США должны четко осознать эти причины и принять позицию России, а также допустимые гарантии безопасности. Сейчас все это выглядит, как предварительное соглашение, которое России удалось достичь с США касательно территориального вопроса. Главный вопрос, который сегодня предстоит обсудить Зеленскому в Вашингтоне – это территориальные уступки, на которые Киев готов пойти, будь то линия соприкосновения или все четыре области, которые вошли в состав России. Я предполагаю, что президент Зеленский не сможет признать потерю четырех регионов, особенно дать полную свободу ДНР, а также Херсонской и Запорожской области, так что, полагаю, нас ждет продолжение конфликта», - считает он.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского стартует в Вашингтоне в понедельник в 20:15 мск, следует из опубликованного Белым домом расписания американского лидера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

