Критик Григорьев призвал Борисова отказаться от «Оскара» из-за непатриотичности
Фильм Шона Бэйкера «Анора» – не лучший в карьере российского актера Юры Борисова, и с его стороны было бы не патриотично взять за него «Оскар». Об этом заявил кинокритик Роман Григорьев в разговоре с порталом «Страсти».
«Картина довольно скучная и неоригинальная. И растянута вся эта история почему-то почти аж на три часа. Просто он попал в политическом аспекте», - сказал он.
По мнению Григорьева, фильм в принципе не стоило показывать в России, поскольку в нем гораздо больше политики, нежели искусства. Вместе с тем кинокритик отметил, что Борисов хороший актер, но в «Аноре» он не раскрылся.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН заявил, что Юрий Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru