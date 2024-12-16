Критик Григорьев призвал Борисова отказаться от «Оскара» из-за непатриотичности

Фильм Шона Бэйкера «Анора» – не лучший в карьере российского актера Юры Борисова, и с его стороны было бы не патриотично взять за него «Оскар». Об этом заявил кинокритик Роман Григорьев в разговоре с порталом «Страсти».

«Картина довольно скучная и неоригинальная. И растянута вся эта история почему-то почти аж на три часа. Просто он попал в политическом аспекте», - сказал он.

По мнению Григорьева, фильм в принципе не стоило показывать в России, поскольку в нем гораздо больше политики, нежели искусства. Вместе с тем кинокритик отметил, что Борисов хороший актер, но в «Аноре» он не раскрылся.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН заявил, что Юрий Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора», передает «Радиоточка НСН».

