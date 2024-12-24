Петров заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде

Актер Александр Петров на шоу «Кстати» поделился своими впечатлениями о карьерном успехе своего коллеги Юрия Борисова. Петров признался, что испытывает «белую зависть» к Борисову, который стал популярным за рубежом.

«Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью Борисову. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм «Анора», — отметил Петров.

«Анора» Шона Бэйкера стала лучшим фильмом года по опросу критиков в США

Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Некоторые кинокритики также предсказывают ему номинацию на «Оскар».

Фильм «Анора» — комедийно-драматическая картина, снятая американским режиссером Шоном Бэйкером. Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях стриптизерши из США и сына русского олигарха. Главные роли исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Картина была представлена на Каннском кинофестивале 21 мая 2024 года, где получила «Золотую пальмовую ветвь». В России фильм вышел в прокат 17 октября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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