«Ничего не сломано!»: Иракли не «грызёт» себя за конфликт с Гребенщиковым

Грузинский исполнитель Ираклий Пирцхалава рассказал спецкору НСН, что у него не было повода мириться с оппонентом, поэтому он и выплатил штраф за драку.

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) на Регате Radio Monte Carlo, в беседе со спецкором НСН заявил, что пострадавший от его рук музыкант Михаил Гребенщиков мог бы и не жаловаться на побои, поскольку «живой и здоровый».

Между двумя артистами произошла драка во время фестиваля «Арт-Футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. По словам Гребенщикова, конфликт случился 13 июня неподалеку от отеля «Альфа» из-за недовольства Иракли, который возмущался снятием баллов у своей команды. Музыкант якобы отшутился, но получил от Иракли по голове. Суд оштрафовал Иракли на 15 тысяч рублей.

Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей
«Я из тех людей, которые любят закрывать конфликты, но поведение товарища потерпевшего не позволило этого сделать. Поэтому все по закону, я принимаю административное правонарушение, я заплатил штраф. Мне есть о чем задуматься, так как кулаками не рекомендую решать вопросы, Господь меня уберег. А если бы с Гребенщиковым что-то случилось, я бы себя грыз, у меня начинаются грузинские крокодильи слезы потом. Слава Богу, он живой и здоровый, ничего у него не сломано, но я на его месте вообще постеснялся бы говорить, что его побили», — подчеркнул он.

Ираклий, более известный как Иракли, был участником второго сезона «Фабрики звезд». Среди его известных песен треки «Вова-чума», «Лондон — Париж», «Капли абсента», «Время», «Луна», «Я с тобой». Исполнитель также получил пять статуэток премии «Золотой граммофон».

Ранее Гребенщиков попросил Иракли объяснить, зачем он его ударил, напоминает НСН.

ФОТО: РИА Новости
