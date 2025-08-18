Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) на Регате Radio Monte Carlo, в беседе со спецкором НСН заявил, что пострадавший от его рук музыкант Михаил Гребенщиков мог бы и не жаловаться на побои, поскольку «живой и здоровый».

Между двумя артистами произошла драка во время фестиваля «Арт-Футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. По словам Гребенщикова, конфликт случился 13 июня неподалеку от отеля «Альфа» из-за недовольства Иракли, который возмущался снятием баллов у своей команды. Музыкант якобы отшутился, но получил от Иракли по голове. Суд оштрафовал Иракли на 15 тысяч рублей.