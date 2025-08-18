Над Липецкой областью перехватили украинский дрон

Беспилотник ВСУ самолетного типа нейтрализовали в Липецкой области. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат... над территорией Липецкой области», - указали в ведомстве.

Дрон перехватили в 09.10 мск.

Минувшей ночью военные ликвидировали над территорией России 23 украинских БПЛА, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
