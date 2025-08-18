Над Липецкой областью перехватили украинский дрон

Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва на заводе в Рязанской области СК возбудил уголовное дело после смерти ребёнка в парке Саратова В правительстве России обсудили подготовку системы образования к новому учебному году На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская Сопка