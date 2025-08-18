В Белграде мужчина пытался поджечь музей Югославии

Неизвестный попытался поджечь здание музея Югославии в Белграде. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Злоумышленник бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в фасад музея. Нападавшего обнаружил охранник учреждения. На место прибыли сотрудники полиции, они задержали хулигана.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее неизвестный попытался поджечь мечеть в Далаберге в Швеции, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
