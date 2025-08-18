В Белграде мужчина пытался поджечь музей Югославии
18 августа 202511:57
Неизвестный попытался поджечь здание музея Югославии в Белграде. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.
Злоумышленник бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в фасад музея. Нападавшего обнаружил охранник учреждения. На место прибыли сотрудники полиции, они задержали хулигана.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее неизвестный попытался поджечь мечеть в Далаберге в Швеции, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белграде мужчина пытался поджечь музей Югославии
- Член компартии США объяснил, почему конфликт на Украине затянется
- Кабмин возместит расходы на поставку электричества в новые регионы
- Закон о локализации автомобилей ударил по «частным» таксистам
- Над Липецкой областью перехватили украинский дрон
- В России подготовка системы образования к учебному году завершится к 29 августа
- Нидерланды не будут участвовать во встрече Зеленского и Трампа
- Здание энергоблока Смоленской АЭС незначительно повреждено из-за БПЛА
- В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ
- Трамп и Зеленский проведут часовую встречу в Вашингтоне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru