Братья Андреасян анонсировали байопик о Михаиле Круге в 2027 году

По его словам, картина покажет полный жизненный путь Круга — с ранних лет и до момента убийства в 2002 году. Информацию о съемочном процессе, актерах или режиссерах картине, Андреасян не раскрывал.



Михаил Круг является одним из наиболее известных исполнителей русского шансона. Широкая известность к музыканту пришла к нему в 1990-е. Его визитной карточкой стала песня «Владимирский централ». В 2002 году на дом певца было совершено разбойное нападение: Круг получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.



Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскрыл НСН, когда выйдет байопик про его коллектив.

