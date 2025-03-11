Депутат Гусев попросил Минкульт пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна

При этом депутат уточнил, что кассовые сборы фильмов режиссера свидетельствуют о том, что его картины не интересны россиянам.

Также Гусев напомнил о недавнем скандале в московском Киноколледже №40, где Андреасян грубо высказался о творчестве Тарковского, используя обсценную лексику в разговоре со студентами.

Депутат отметил, что поведение режиссера может «негативно сказаться на становлении молодежи и репутации отечественного кинематографа».

Ранее Андреасян принес извинения «за тон общения» со студентами Московской международной киношколы, но при этом заявил, что ожидает ответных извинений от учащихся и директора учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

