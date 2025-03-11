Депутат Гусев попросил Минкульт пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть выделение бюджетных средств на проекты режиссера Сарика Андреасяна, который попал в скандал из-за критики режиссера Андрея Тарковского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В письме Гусев указал, что за последнее десятилетие Андреасян получил из госбюджета РФ 590 млн рублей, из которых 415 млн — субсидии, а 175 млн — возвратные средства Фонду кино.

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При этом депутат уточнил, что кассовые сборы фильмов режиссера свидетельствуют о том, что его картины не интересны россиянам.

Также Гусев напомнил о недавнем скандале в московском Киноколледже №40, где Андреасян грубо высказался о творчестве Тарковского, используя обсценную лексику в разговоре со студентами.

Депутат отметил, что поведение режиссера может «негативно сказаться на становлении молодежи и репутации отечественного кинематографа».

Ранее Андреасян принес извинения «за тон общения» со студентами Московской международной киношколы, но при этом заявил, что ожидает ответных извинений от учащихся и директора учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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