Депутат Гусев попросил Минкульт пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть выделение бюджетных средств на проекты режиссера Сарика Андреасяна, который попал в скандал из-за критики режиссера Андрея Тарковского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В письме Гусев указал, что за последнее десятилетие Андреасян получил из госбюджета РФ 590 млн рублей, из которых 415 млн — субсидии, а 175 млн — возвратные средства Фонду кино.
При этом депутат уточнил, что кассовые сборы фильмов режиссера свидетельствуют о том, что его картины не интересны россиянам.
Также Гусев напомнил о недавнем скандале в московском Киноколледже №40, где Андреасян грубо высказался о творчестве Тарковского, используя обсценную лексику в разговоре со студентами.
Депутат отметил, что поведение режиссера может «негативно сказаться на становлении молодежи и репутации отечественного кинематографа».
Ранее Андреасян принес извинения «за тон общения» со студентами Московской международной киношколы, но при этом заявил, что ожидает ответных извинений от учащихся и директора учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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