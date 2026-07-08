Ранее стало известно о начале съемок многосерийной экранизации романа «Война и мир» Сергея Урсуляка. Князя Болконского в сериале сыграет звезда сериала «Постучись в мою дверь», 33-летний Никита Волков. Безухова сыграет 28-летний Никита Языков, а Наташу Ростову — 28-летняя Мария Золотухина. Также съемки уже полнометражной ленты по роману ведет и Сарик Андреасян. В его проекте Наташу сыграет Полина Гухман, а Андрея Болконского — 41-летний Станислав Бондаренко. В качестве Пьера предполагается Николай Шрайбер, который на 2 года старше Бондаренко. Шпагин считает, что такие разночтения в возрастах играющих главные роли актеров и их литературных прототипов рушат проблематику их взаимоотношений.

«У Урсуляка все дико молодые. Не перебарщивает ли он? Безухов и Болконский практически одинаковые по возрасту. Но Болконскому за 30. Он полностью разочарованный в жизни человек, то есть по тем временам он уже в какой-то степени старик. И он себя таковым и чувствует. Он испытывает кризис среднего возраста. А Безухов только начинает жить, и у него ничего еще не было. У него очень много денег, они на него свалились, и он не знает, куда их девать. В этом и проблематика: один ищет себя, а другой давно себя нашел. Так было у Толстого. Не знаю, как будет здесь, я охотно верю, что будет вообще другая концепция», — отметил собеседник НСН.

К кастингу на роль Болконского и Наташи Ростовой у Шпагина нет особых нареканий в обоих проектах. А выбор актеров на роль Безухова у него вызывает сомнения и в сериале, и, особенно, в фильме.

«Бондаренко больше подходит для Болконского, чем Волков. Волков просто слишком молодой. На Болконского надо брать 40-летнего, потому что тогда в 30 лет и выглядели, как сейчас в 40, все правильно. Но что касается Безухова, то тут как-то странно абсолютно все. Со Шрайбером, я боюсь, Андреасян совершает ту же ошибку, что и с Виктором Добронравным в своем же "Евгении Онегине". У Шнайдера пролетарское лицо, как и у Добронравова, и он реально староват. На Безухова он не подходит, вся проблематика рушится», — считает критик.