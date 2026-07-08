«Проблематика рушится»: Что не так с кастингом «Войны и мира»
Кинокритики Давид Шнейдеров и Александр Шпагин в эфире НСН оценили кастинг полнометражной экранизации «Война и мир» от Сарика Андреасяна и сериала по роману от Сергея Урсуляка.
Разница в возрасте между Пьером Безуховым и Андреем Болконским в романе «Война и мир» создавала определенную динамику их взаимодействия, однако возраст актеров, утвержденных на роли этих персонажей в проектах Сергея Урсуляка и Сарика Андреасяна идут вразрез с заявленной Львом Толстым проблематикой. Такое мнение в беседе с НСН выразил кинокритик Александр Шпагин.
Ранее стало известно о начале съемок многосерийной экранизации романа «Война и мир» Сергея Урсуляка. Князя Болконского в сериале сыграет звезда сериала «Постучись в мою дверь», 33-летний Никита Волков. Безухова сыграет 28-летний Никита Языков, а Наташу Ростову — 28-летняя Мария Золотухина. Также съемки уже полнометражной ленты по роману ведет и Сарик Андреасян. В его проекте Наташу сыграет Полина Гухман, а Андрея Болконского — 41-летний Станислав Бондаренко. В качестве Пьера предполагается Николай Шрайбер, который на 2 года старше Бондаренко. Шпагин считает, что такие разночтения в возрастах играющих главные роли актеров и их литературных прототипов рушат проблематику их взаимоотношений.
«У Урсуляка все дико молодые. Не перебарщивает ли он? Безухов и Болконский практически одинаковые по возрасту. Но Болконскому за 30. Он полностью разочарованный в жизни человек, то есть по тем временам он уже в какой-то степени старик. И он себя таковым и чувствует. Он испытывает кризис среднего возраста. А Безухов только начинает жить, и у него ничего еще не было. У него очень много денег, они на него свалились, и он не знает, куда их девать. В этом и проблематика: один ищет себя, а другой давно себя нашел. Так было у Толстого. Не знаю, как будет здесь, я охотно верю, что будет вообще другая концепция», — отметил собеседник НСН.
К кастингу на роль Болконского и Наташи Ростовой у Шпагина нет особых нареканий в обоих проектах. А выбор актеров на роль Безухова у него вызывает сомнения и в сериале, и, особенно, в фильме.
«Бондаренко больше подходит для Болконского, чем Волков. Волков просто слишком молодой. На Болконского надо брать 40-летнего, потому что тогда в 30 лет и выглядели, как сейчас в 40, все правильно. Но что касается Безухова, то тут как-то странно абсолютно все. Со Шрайбером, я боюсь, Андреасян совершает ту же ошибку, что и с Виктором Добронравным в своем же "Евгении Онегине". У Шнайдера пролетарское лицо, как и у Добронравова, и он реально староват. На Безухова он не подходит, вся проблематика рушится», — считает критик.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН назвал 28-летнюю Марию Золотухину слишком взрослой для роли Ростовой.
«По роману, это первый бал Ростовой, ей лет 14-15. Но между 14 и 28 есть некая разница. Это традиция еще с советских времен нашего кино хулигански относиться к возрасту героев. Это пошло из театров, когда достаточно молодого 45-летнего Фамусова в "Горе от ума" играл Михаил Царев, которому было 80. Когда роли играли актеры сильно старше своих литературных прототипов, это не очень хорошая традиция советского кино», — считает он.
Кинокритик отмечает, что часто такая ситуация становится следствием системы театрального образования.
«Девушка заканчивает театральный институт в 22-23 года, потому что она поступает после школы. Ей нужно два-три года, чтобы войти в обойму, чтобы ее заметили, и годам к 28 она получает роль Наташи Ростовой, которой 14-15, или Джульетты, которой 14. Актерское образование должно быть не высшим, а среднеспециальным. Они должны в 18 лет заканчивать театральное училище. Тогда у нас есть шанс увидеть реально молодых актеров», — поделился мнением Шнейдеров.
Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян объяснял НСН, что в России «Войну и мир» давно не экранизировали, а западные адаптации для отечественного зрителя оказывались не интересными.
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