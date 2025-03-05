«Пошло, мерзко, жалко»: Герман-младший ответил Андреасяну на критику Тарковского
Все творчество Сарика Андреасяна не стоит и пяти минут фильма Андрея Тарковского, заявил НСН Алексей Герман-младший.
Режиссер Алексей Герман-младший в эфире НСН заявил, что критика Сарика Андреасяна в адрес Андрея Тарковского выглядит жалко и является вредной для самого Сарика, ведь над ним будут смеяться.
Кинорежиссер фильмов «Онегин», «Гудбай, Америка!» и «Что творят мужчины!» Сарик Андреасян ранее в ходе лекции в московском киноколледже №40 резко отреагировал на упоминание студенткой работ Тарковского. Он указал, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно». По его словам, если студенты хотят быть «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами», то ему не о чем с ними разговаривать. Герман-младший указал на то, что режиссер не имеет права оскорблять своих коллег.
«Сарику Андреасяну не стоит говорить такие вещи, потому что он сейчас снял коммерческий фильм «Любовь и музыка», который в прокате прошел не очень хорошо, а авторский фильм «Воздух», который не позиционировался как коммерческий проект, собрал гораздо больше денег. Режиссер не имеет права оскорблять коллег, говорить о них в таком тоне. Это пошло, это мерзко, это выглядит жалко. Кроме того, режиссер должен иметь уважение к тем великим творцам, каким был Тарковский, которые во многом сформировали российскую культуру. При всем уважении, все творчество Андреасяна - все прошлое и будущее творчество - не стоит и пяти минут фильма Тарковского. Это все понимают, думаю, даже сам Сарик. Возможно, он устал после работы или просто так устроен. Однако очевидно, что его личное мнение, которое не имеет никакого отношения к истине, ко вселенной, вообще ко всему», - сказал собеседник НСН.
По его словам, высказывание Андреасяна приведет к тому, что над ним будут смеяться. Герман-младший подчеркнул, что в России сегодня нет режиссеров уровня Тарковского.
«Многих людей тошнит от книжек философа Бердяева, потому что они кажутся им слишком сложными. Кому-то плохо от величины романа «Войны и мир», многим сложно читать стихотворения Мандельштама или Блока, а великий поэт Маяковский и вовсе кажется странным. В такой ситуации нужно понять, не являешься ли ты идиотом, что вполне возможно, если не можешь прочесть «Войну и мир». Высказывание Сарика – идиотическое, вредное для самого Сарика, потому что над ним будут смеяться. В России много режиссеров уровня Андреасяна, которые что снимают фильмы, что нет – ничего на свете не меняется. А вот режиссеров уровня Тарковского у нас в стране, к сожалению, нет. Мы потеряли свой киноязык, свой великий кинематограф», - подчеркнул режиссер.
Ранее Герман-младший заявил «Радиоточке НСН», что считает легендой режиссера Владимира Грамматикова, который представлен с ним в одной номинации на премии «Ника».
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