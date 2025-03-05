«Пошло, мерзко, жалко»: Герман-младший ответил Андреасяну на критику Тарковского

По его словам, высказывание Андреасяна приведет к тому, что над ним будут смеяться. Герман-младший подчеркнул, что в России сегодня нет режиссеров уровня Тарковского.



«Многих людей тошнит от книжек философа Бердяева, потому что они кажутся им слишком сложными. Кому-то плохо от величины романа «Войны и мир», многим сложно читать стихотворения Мандельштама или Блока, а великий поэт Маяковский и вовсе кажется странным. В такой ситуации нужно понять, не являешься ли ты идиотом, что вполне возможно, если не можешь прочесть «Войну и мир». Высказывание Сарика – идиотическое, вредное для самого Сарика, потому что над ним будут смеяться. В России много режиссеров уровня Андреасяна, которые что снимают фильмы, что нет – ничего на свете не меняется. А вот режиссеров уровня Тарковского у нас в стране, к сожалению, нет. Мы потеряли свой киноязык, свой великий кинематограф», - подчеркнул режиссер.

Ранее Герман-младший заявил «Радиоточке НСН», что считает легендой режиссера Владимира Грамматикова, который представлен с ним в одной номинации на премии «Ника».

