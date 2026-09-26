Жители ФРГ обращаются в консульство в Австрии насчет переселения в Россию

По словам дипломата, из‑за ограниченного штата консульство не может полноценно сопровождать такие обращения и советует соотечественникам обращаться в посольство России в Берлине.

Черкашин отметил эту проблему в контексте общения с россиянами, приехавшими в Зальцбург для участия в парламентских выборах в воскресенье. При этом в целом генконсульство оказывает соотечественникам весь спектр консульских услуг — в том числе по оформлению загранпаспортов, вопросам гражданства и нотариальным действиям.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер сказал НСН, что о переезде в Россию, как правило, думают жители Германии с российскими или советскими корнями, а также те, кто состоит в браке с русским или русской, и таких людей не очень много.

