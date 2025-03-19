Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет
Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет.
«Денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», - написал Андреасян в своем Telegram-канале.
Недавно депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Минкультуры пересмотреть целесообразность финансирования фильмов Андреасяна. Парламентарий заявлял, что за последнее десятилетие Андреасян получил из госбюджета РФ 590 миллионов рублей, из которых 415 миллионов — субсидии, а 175 миллионов — возвратные средства Фонду кино.
Также Гусев напомнил о недавнем скандале в московском Киноколледже №40, где Андреасян грубо высказался о творчестве Тарковского, используя обсценную лексику в разговоре со студентами. Депутат отметил, что поведение режиссера может «негативно сказаться на становлении молодежи и репутации отечественного кинематографа», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru