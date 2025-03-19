Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет

«Денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», - написал Андреасян в своем Telegram-канале.



Недавно депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Минкультуры пересмотреть целесообразность финансирования фильмов Андреасяна. Парламентарий заявлял, что за последнее десятилетие Андреасян получил из госбюджета РФ 590 миллионов рублей, из которых 415 миллионов — субсидии, а 175 миллионов — возвратные средства Фонду кино.

Также Гусев напомнил о недавнем скандале в московском Киноколледже №40, где Андреасян грубо высказался о творчестве Тарковского, используя обсценную лексику в разговоре со студентами. Депутат отметил, что поведение режиссера может «негативно сказаться на становлении молодежи и репутации отечественного кинематографа», напоминает RT.

