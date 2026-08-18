Вадим Самойлов рассказал, когда выйдет байопик об «Агате Кристи»
Вадим Самойлов рассказал НСН, что ему часто предлагали воплотить на экране историю своей жизни и группы, однако он не спешит подхватывать тренд.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал НСН, почему не хочет гнаться за трендами, и поделился размышлениями, как лучше рассказать историю своей группы и творческого пути.
«Как только вышел байопик о "Короле и Шуте", нам посыпалось множество предложений на эту тему. В принципе, сейчас много появляется подобных фильмов. Я не хочу делать такой проект, находясь в тренде. Вот он успокоится, и спустя какое‑то время, со свежим взглядом, хотелось бы что‑то такое сделать. Конечно, моя жизнь и жизнь "Агаты Кристи" достойна фильма или сериала. В голове у меня это происходит, но как дальний проект. Это похоже, например, на историю с оркестровыми выступлениями. В этом сезоне — весной и осенью — мы ездим с программой с оркестром. Программы с оркестром у всех начались лет 15–20 назад. Это было очень массово: все выступали с оркестрами. Я тогда тоже решил не включаться в общий поток, выждать паузу и сделать абстрактно, не привязывая зрителя к сравнению. Вот осенью мы продолжаем ездить по нашей стране», — сказал музыкант.
Ранее стало известны подробности о документальном фильме о Свердловском рок-клубе. Он будет сниматься в трёх городах, а его фестивальные показы начнутся весной 2026 года. Об этом рассказали в интервью НСН режиссёр будущей картины Семён Морозов и исполнительный продюсер Егор Хворостухин.
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