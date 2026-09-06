The Rolling Stones заключили сделку на создание байопика
Легендарная рок-группа The Rolling Stones готовится к экранизации своей истории. Музыканты договорились с американской продюсерской компанией 101 Studios о создании полнометражного биографического фильма. Об этом сообщает World of reel.
Контракт со студией, на счету которой такие успешные проекты, как «Йеллоустоун» и «Мэр Кингстауна», в прошлом месяце подписали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд.
Несмотря на официальное подтверждение сделки, проект находится на ранней стадии - кастинг и выбор режиссера еще не начались. Создателям предстоит решить, какому периоду из 60 лет карьеры группы посвятить картину. Фаворитом на роль режиссера многие считают Мартина Скорсезе - известного фаната «Стоунз», с которым у Джаггера и Ричардса сложились бы идеальные рабочие отношения.
Сам Мик Джаггер уже обозначил свои пожелания к сюжету. Лидер группы выступает против классического байопика «от рождения до наших дней» и предлагает сосредоточиться на ранних годах коллектива. Музыкант также заявил, что хочет видеть в роли самого себя актера в возрасте около двадцати лет, который сыграет его в период восхождения группы к славе.
Ранее байопик «Майкл» стал пятым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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