С Янковским и красивой картинкой, но без смысла? Какими будут «12 стульев» Андреасяна

КЛАССИКА ОТ АНДРЕАСЯНА

Накануне режиссер Сарик Андреасян объявил о работе над новой экранизацией романа Ильи Ильфы и Евгения Петрова «12 стульев». В своем Telegram-канале он сообщил, что будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу произведения. Съемки стартуют летом 2027 года, рассказал режиссер.

«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» - поинтересовался Андреасян.

Режиссер уже не в первый раз экранизирует классику. Причем у него это получается довольно успешно. Так, в 2024 году вышла лента Андреасяна «Онегин» с Виктором Добронравовым и Лизой Моряк в главных ролях. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы картины составили почти 790 млн рублей.