Депутат Драпеко назвала Андреасяна человеком «небольшого ума»

«Он небольшого ума человек, раз он в таком тоне говорил. Понимаете, любит он, не любит Тарковского — Тарковскому от этого ни холодно, ни жарко, Тарковский остается великим режиссером», - заявила депутат.

Драпко отметила, что агрессивные манеры Сарика свидетельствуют о том, что он «дурно воспитан», а его поведение со студентами депутат вообще сочла хамством.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что неправильно проводить государственную политику в отношении режиссера на основе его частного мнения, как и неправильно судить о его фильмах по уровню дохода от них. Так он прокомментировал письмо депутата Госдумы Дмитрия Гусева к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть финансирование проектов Андреасяна после скандала в киношколе.

