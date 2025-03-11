Депутат Драпеко назвала Андреасяна человеком «небольшого ума»
Покойному режиссеру Андрею Тарковскому все равно на мнение режиссера Сарика Андреасяна по поводу его фильмов, однако Андреасян «дурно воспитан», раз говорил со студентами Московской международной киношколы в непристойном ключе, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ее слова приводит «Газета.Ru».
«Он небольшого ума человек, раз он в таком тоне говорил. Понимаете, любит он, не любит Тарковского — Тарковскому от этого ни холодно, ни жарко, Тарковский остается великим режиссером», - заявила депутат.
Драпко отметила, что агрессивные манеры Сарика свидетельствуют о том, что он «дурно воспитан», а его поведение со студентами депутат вообще сочла хамством.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что неправильно проводить государственную политику в отношении режиссера на основе его частного мнения, как и неправильно судить о его фильмах по уровню дохода от них. Так он прокомментировал письмо депутата Госдумы Дмитрия Гусева к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть финансирование проектов Андреасяна после скандала в киношколе.
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